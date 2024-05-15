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Karapınar'da 19 Mayıs etkinliği: Spor için pedalları çevir

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Konya'nın Karapınar ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programları kapsamında 'Spor için pedalları çevir' etkinliği düzenlendi. Karapınar Kaymakamı, Belediye Başkanı ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte, bisiklete binilerek ilçedeki mahallelerde pedal çevrildi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde, yaklaşan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programları kapsamında "Spor için pedalları çevir" etkinliği gerçekleştirildi.

Anıt alanındaki etkinliğe Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Muhammed Ali Karakul ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilerle birlikte bisiklete binerek ilçedeki mahallelerde pedal çeviren Kaymakam Şenol Öztürk, "Gençliğimize değer ve önem veriyoruz. Özellikle 19 Mayıs için birçok program ve etkinlik oluşturduk. Şimdiden bayramımızı kutluyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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