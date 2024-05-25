Karaman'da Aranan 17 Kişi Yakalandı
Karaman'da yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 17 kişi jandarma ekiplerince yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalarda 7 bin 418 kişiyi sorguladı ve 17 kişiyi gözaltına aldı. Tutuklanan 2 kişi adliyeye sevk edilirken, diğerleri serbest bırakıldı. Operasyonlarda ayrıca ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu hap ele geçirildi.
Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 17 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17-23 Mayıs'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda 7 bin 418 kişiyi sorguladı, 17 kişiyi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 2'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Ekipler, ruhsatsız tabanca ile bir miktar uyuşturucu hap ele geçirdi.