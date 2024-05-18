Karaman'da Aranan 10 Kişi Yakalandı
Karaman'da yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 10 kişi jandarma ekiplerince yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalarda 928 kişiyi sorguladı ve 10 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişilerden 6'sı tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı. Operasyonlarda 2 ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.
Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 10 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10-16 Mayıs'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda 928 kişiyi sorguladı, 10 kişiyi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 6'sı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Ekipler, 2 ruhsatsız tabanca ile bir miktar uyuşturucu hap ele geçirdi.