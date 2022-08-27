ULAŞTIRMA BAKANI KARAİSMAİLOĞLU: KASIM AYINDA BİTECEK

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Şantiyesi'nde incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu yeni metro hattının kasım ayında hizmete açılacağını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, uzunluğu 37 kilometre olan Gayrettepe- İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro hattı şantiyesinde incelemelerde bulundu. Kağıthane İstasyonu yanında bulunan şantiye alanına gelen Bakan Karaismailoğlu burada yetkililerden metro hattı hakkından bilgi aldı, incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı arasında ulaşımı sağlayacak olan metronun test sürüşünü yaptı. Test sürüşünün ardından açıklamalarda bulundu.

'KAĞITHANE İLE HAVALİMANI ARASINI KASIM AYINDA BİTİRECEĞİZ"

Karaismailoğlu, yeni metro hattının kasım ayında hizmete gireceğini açıklayarak, 'Herhangi bir problemimiz yok. Sinyalizasyon, sertifikasyon süreçlerimiz devam ediyor, testlerimizi devam ediyor. Hedefimiz kasım ayı itibarıyla İstanbul Havalimanı'na bütün vatandaşlarımızın metro ile ulaşmasıdır. Kağıthane ile Havalimanı arasını kasım ayında, bundan da altı ay sonra da Gayrettepe uzantısını da bitirerek 37,5 kilometrelik Gayrettepe-Havalimanı metrosunu hizmete alacağız. Bu hattımızın devamı olan İstanbul Havalimanı, Arnavutköy, Başakşehir, Halkalı, Marmaray ile birlikte Küçükçekmece bağlantısını da 2023 yılı itibarıyla da bitirerek 32 kilometre artı 37 kilometre, yani yaklaşık 70 kilometrelik İstanbul'un Avrupa yakasını çepeçevre saran metro hattının tamamını 2023 yılı içerisinde bitirerek milletimizin hizmetine sunacak olmanın heyecanı içerisindeyiz. İstanbul'da devam eden metro hatlarımız var. Bu hattımızın devamı olan İstanbul Havalimanı-Küçükçekmece bağlantısına bağlanacak olan Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesine devam eden metro hattımızı da aralık ayı itibarıyla açmayı planladık. Çalışmalarımız bu çerçevede devam ediyor. Sabiha Gökçen Havalimanını da metro ile buluşturuyoruz. Eylül ayı içerisinde Kadıköy-Kartal-Pendik'ten İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantısını da bitirerek vatandaşımızın hizmetine sunduğumuzda İstanbul'un iki havalimanını da metro ile buluşturmuş olacağız. Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunu da eylül ayı içerisinde hizmete almayı hedefliyoruz" dedi.

"BU GİDİŞLE, BU ÇALIŞMAYLA YAKLAŞIK 10 YILDA BU METROLAR ZOR BİTER"

İBB bünyesindeki metro çalışmalarının son derece yavaş bir şekilde ilerlediğini söyleyen Karaismailoğlu, 'Tabii bunun yanında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde devam etmekte olan 100 kilometrelik bir metro hattı var. Keşke çalışmalar düzgün gitse ve onlar da bizim yaptığımız metro hatlarıyla birlikte bitirilerek İstanbul'un hizmetine sokulsaydı. Ama maalesef çalışmalar çok yavaş gidiyor. Bu gidişle, bu çalışmayla yaklaşık 10 yılda bu metrolar zor biter. Bu metrolar 2019 yerel seçimleri öncesi başlanmış olan metrolardı. Metroların ilk 1,5 yılları hazırlık aşaması, metroların şantiyelerinin hazırlanması, şaftların açılması, tünellere inilmesi, tünel açma makinelerinin siparişlerinin verilmesi, zor geçen süreçlerdir. Ondan sonra başlandığında hızlı bir şekilde devam eder. Yani 2019 yerel seçimlerine kadar bu hazırlıkların hepsi tamanlanmış ve işleme başlanmıştı. Ama maalesef yeni gelen zihniyetin bu metroları yapmama inadı nedeniyle bu metrolar İstanbulluların hizmetine sunulamamaktadır. İnşallah akıllarını başlarına alır ve görevlerini hatırlarlar. İstanbul için olmazsa olmaz bu metro hatlarının bir an önce bitirilmesi için çaba gösterirler. Bizim bütün amacımız vatandaşımıza kaliteli, güvenli ve ekonomik bir topluma taşıma konforu sunmaktır. Bu çaba içerisinde bütün ekip olarak çalışmaktayız" diyle konuştu.