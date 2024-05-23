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Karabük ve Düzce'de Sağanak ve Dolu Etkili Oldu

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Karabük ve Düzce'de akşam saatlerinde başlayan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Su birikintileri oluştu, sürücüler güçlük çekti. Safranbolu ilçesinde ev ve iş yerlerini su bastı, bir evin istinat duvarı çöktü. Akçakoca ilçesinde ise dolu nedeniyle evlerin çatıları ve fındık ağaçları zarar gördü.

Karabük ve Düzce'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde akşam saatlerinde rüzgarın ardından başlayan gök gürültülü sağanak etkili oldu.

Sağanak nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Bölgede önlem alan polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Safranbolu ilçesinde de bazı ev ve iş yerlerini su bastı, bir evin istinat duvarı çöktü.

Belediye ekipleri, caddelerde biriken suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde de dolu etkili oldu.

Kirazlı köyünde aniden bastıran dolu nedeniyle bazı evlerin çatıları ve fındık ağaçları zarar gördü.

Kaynak: AA / Güncel

Safranbolu Akçakoca Karabük Düzce Çevre Hava Durumu Trafik Yaşam Güncel Haberler

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