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Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Gaziantep-Birecik Otoyolu, İzmir-Çeşme Otoyolu, İstanbul-İzmit yolunda yapılan çalışmalar nedeniyle trafik düzenlemeleri yapılıyor. Aksaray-Ortaköy yolunda yol yapım çalışmaları devam ediyor. Zonguldak-Devrek yolunda köprü yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak alternatif güzergahlar kullanılıyor. Antakya-Reyhanlı yolunda köprü onarım çalışmaları için trafik kontrollü olarak yönlendiriliyor. Fatsa-Ordu yolunda bakım-onarım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapalı bulunuyor. Karakurt-Erzurum yolunda yol bakım onarım çalışmaları devam ediyor. Arhavi-Hopa-Sarp yolunda yol şevi temizliği ve çelik ağ uygulama çalışmaları nedeniyle trafik düzenlemeleri yapılıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gaziantep-Birecik Otoyolu'nun Gaziantep Doğu Kavşağı- Nizip Kavşağı kesimi 10-11. kilometrelerinde Gaziantep Doğu Alın Gişesi (SGS) yapım çalışmaları nedeniyle şerit aktarımı yapılması nedeniyle ulaşım Şanlıurfa istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun Çeşme istikameti 3-6. kilometrelerinde (Seferihisar-Urla Kavşakları) bakım onarım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer şeritlerden veriliyor.

İstanbul-İzmit yolunun Kuruçeşme mevkisinde Tramvay Hattı yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Ödemiş-Kaymakçı-Kiraz yolunun 5. kilometresinde köprü yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 9-11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürüyor.

Zonguldak-Devrek yolunun 0-1. kilometrelerinde Fevkani Köprüsü ve Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım imar yolları üzerinden sağlanıyor.

Antakya-Reyhanlı yolunun 17-22. kilometrelerinde depremde yıkılan köprülerin yeniden yapılması için verilen servis yolu, yağışlardan dolayı hasar gördüğünden DSİ tarafından yapılacak onarım çalışmaları için trafik kontrollü olarak küçük araçlara verildi.

Fatsa- Ordu yolunun 13-14. kilometrelerinde (Nefise Akçelik Tüneli çıkışı) bakım-onarım çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sağ şerit trafiğe kapalı bulunuyor. Ulaşım sol şeritten kontrollü gerçekleşiyor.

Karakurt- Erzurum yolunun 16-18. kilometrelerindeki yol bakım onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 20. kilometrelerinde yapılmakta olan yol şevi temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Hopa-Sarp yönü trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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