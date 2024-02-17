Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gaziantep-Birecik Otoyolu'nun Gaziantep Doğu Kavşağı- Nizip Kavşağı kesimi 10-11. kilometrelerinde Gaziantep Doğu Alın Gişesi (SGS) yapım çalışmaları nedeniyle şerit aktarımı yapılması nedeniyle ulaşım Şanlıurfa istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun Çeşme istikameti 3-6. kilometrelerinde (Seferihisar-Urla Kavşakları) bakım onarım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer şeritlerden veriliyor.

İstanbul-İzmit yolunun Kuruçeşme mevkisinde Tramvay Hattı yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Ödemiş-Kaymakçı-Kiraz yolunun 5. kilometresinde köprü yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 9-11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürüyor.

Zonguldak-Devrek yolunun 0-1. kilometrelerinde Fevkani Köprüsü ve Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım imar yolları üzerinden sağlanıyor.

Antakya-Reyhanlı yolunun 17-22. kilometrelerinde depremde yıkılan köprülerin yeniden yapılması için verilen servis yolu, yağışlardan dolayı hasar gördüğünden DSİ tarafından yapılacak onarım çalışmaları için trafik kontrollü olarak küçük araçlara verildi.

Fatsa- Ordu yolunun 13-14. kilometrelerinde (Nefise Akçelik Tüneli çıkışı) bakım-onarım çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sağ şerit trafiğe kapalı bulunuyor. Ulaşım sol şeritten kontrollü gerçekleşiyor.

Karakurt- Erzurum yolunun 16-18. kilometrelerindeki yol bakım onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 20. kilometrelerinde yapılmakta olan yol şevi temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Hopa-Sarp yönü trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürüyor.