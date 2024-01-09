Üye Girişi
Haberler

Kar İstanbul'un sınırına dayandı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından Tekirdağ'da etkili olan kar yağışı İstanbul'un sınırına dayandı. Kar yağışı şehrin yüksek kesimlerini ve evin çatılarına beyaz örtü ile kaplarken, sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Kar İstanbul'un sınırına dayandı

TEKİRDAĞ - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından Tekirdağ'da etkili olan kar yağışı İstanbul'un sınırına dayandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Tekirdağ'da bu sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı şehrin yüksek kesimlerini ve evin çatılarına beyaz örtü ile kaplarken, sabah işe çıkmak için arabalarına binen sürücülerde yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Etkisini sürdüren kar yağışı Tekirdağ sınırındaki İstanbul'un kapısına dayandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tekirdağ İstanbul Hava Durumu İstanbul Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title