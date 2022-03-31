KAĞITHANE'DE ÖLÜ BULUNAN SEHER AKKOYUN'UN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMDAN ALINDI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KAĞITHANE'DE ÖLÜ BULUNAN SEHER AKKOYUN'UN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMDAN ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

KAĞITHANE'de 5 gündür kayıp olarak aranan ve bir kafenin tuvaletinde ölü bulunan Seher Akkoyun'un cenazesi Yenibosna Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

KAĞITHANE'de 5 gündür kayıp olarak aranan ve bir kafenin tuvaletinde ölü bulunan Seher Akkoyun'un cenazesi Yenibosna Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Eyüpsultan'da yaşadığı evden 5 gün önce çıkan ve kayıp olarak aranan 26 yaşındaki Seher Akkoyun'un cesedi, dün akşam saatlerinde Kağıthane'de bir binanın en üst katında bulunan kafeteryanın tuvaletinde, çalışanlar tarafından bulundu. Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan cenaze, ön otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Akkoyun'un cenazesi Kağıthane Nurtepe Cemevi'nde yapılacak törenin ardından memleketi Muş'un Varto ilçesine gönderilecek.

KAĞITHANE'DE ÖLÜ BULUNAN SEHER AKKOYUN'UN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMDAN ALINDI

KAĞITHANE'DE ÖLÜ BULUNAN SEHER AKKOYUN'UN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMDAN ALINDI

KAĞITHANE'DE ÖLÜ BULUNAN SEHER AKKOYUN'UN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMDAN ALINDI

KAĞITHANE'DE ÖLÜ BULUNAN SEHER AKKOYUN'UN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMDAN ALINDI

KAĞITHANE'DE ÖLÜ BULUNAN SEHER AKKOYUN'UN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMDAN ALINDI

KAĞITHANE'DE ÖLÜ BULUNAN SEHER AKKOYUN'UN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMDAN ALINDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title