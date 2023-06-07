Kağıthane Belediyesi öğrencilerle Dünya Çevre Günü'nü kutladı

Kağıthane Belediyesi tarafından düzenlenen 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinliği kapsamında öğrenciler Hasbahçe'de bir araya geldi. Çevre bilincini arttırmak ve geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe çevre dostu yüzlerce öğrenci katıldı.

Kağıthane Belediyesi tarafından düzenlenen 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinliği kapsamında öğrenciler Hasbahçe'de bir araya geldi.

Çevre bilincini arttırmak ve geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe çevre dostu yüzlerce öğrenci katıldı. Programda animatörler de sahnedeydi. Seslendirdikleri birbirinden eğlenceli şarkılarla öğrencilere keyifli anlar yaşattılar.

Öğrenciler, Kağıthane Belediyesi'nin başlattığı yarışma kapsamında dönem boyunca geri dönüşüm atığı biriktirdi. Programda en çok mavi kapak, ambalaj atığı ve atık yağ toplayan okullara ve öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Dönem boyunca Kağıthane'deki okullardan toplamda; 13 bin 232 poşet, 39.696 kilogram ambalaj atığı,1038 kg atık kapak, 907 Litre atık yağ toplandı.

Ambalaj atığı toplama kategorisinde birinciliği Hasdal Ortaokulu, ikinciliği Mehmet Fırat Yalman İlkokulu, üçüncülüğü Mehmet Akif Ersoy İlkokulu elde etti. Okullara bilgisayar, projeksiyon cihazı ve tenis masası hediye edildi.