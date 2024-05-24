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Japonya, Filistin devletinin tanınması konusunu değerlendirecek

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Japonya hükümeti, Ortadoğu'da barış sürecinin ilerletilmesini göz önünde bulundurarak, Filistin devletinin tanınması konusunu kapsamlı şekilde değerlendireceğini bildirdi. Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, Filistin'in bağımsız devlet kurma hedeflerini desteklediklerini ifade etti.

Japonya hükümeti, Ortadoğu'da barış sürecinin ilerletilmesini göz önünde bulundurarak, Filistin devletinin tanınması konusunu kapsamlı şekilde değerlendireceğini bildirdi.

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, başkent Tokyo'da düzenlediği basın toplantısında, Ortadoğu'da "iki devlet çözümü" desteklediklerini söyledi.

Kamikava, Filistinlilerin bağımsız devlet kurma hedeflerini anladıklarını ve Japonya'nın Filistin'in bu hedefe yönelik çabalarını desteklediğini ifade etti.

Taraflar arası güven inşasına çalıştıklarını kaydeden Kamikava, "Filistin devletinin tanınmasına ilişkin olarak barış sürecinin nasıl ilerletilebileceğini göz önünde bulundurarak, bu konuyu kapsamlı bir şekilde değerlendirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kamikava, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "yakalama kararı" çıkarılması yönündeki başvuru sürecini izleyeceklerini bildirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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