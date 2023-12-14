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İznik'te Üzüm ve Zeytin Hırsızlığı Yapan 3 Şüpheli Yakalandı

14 Aralık 2023 21:33 Güncelleme: 21:34 Abone Ol

Bursa'nın İznik ilçesinde tarlalardan üzüm ve zeytin çalan 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nın artan denetimleri sonucunda, bir bağdan üzüm çalan H.E. ve bir zeytin bahçesinden zeytin çalan H.A. ile E.A. gözaltına alındı.