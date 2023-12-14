İznik'te Üzüm ve Zeytin Hırsızlığı Yapan 3 Şüpheli Yakalandı
Bursa'nın İznik ilçesinde tarlalardan üzüm ve zeytin çalan 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nın artan denetimleri sonucunda, bir bağdan üzüm çalan H.E. ve bir zeytin bahçesinden zeytin çalan H.A. ile E.A. gözaltına alındı.
Bursa'nın İznik ilçesinde, tarlalardan üzüm ve zeytin çalan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.
Tarım bölgelerinde meydana gelebilecek hırsızlıkları önlemek amacıyla denetimleri artıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamdibi Mahallesi'nde bir bağdan yaklaşık 4 kasa üzüm hırsızlığı yapan şüpheli H.E'yi suçüstü yakaladı.
Mahmudiye Mahallesi'ndeki bir zeytin bahçesinden yaklaşık 200 kilogram zeytin hırsızlığı yapan şüpheliler H.A. ile E.A. da jandarma ekiplerince yakalandı.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.