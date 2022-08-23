Son dakika gündem: Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu Güncel Haberler Son dakika gündem haberi: İzmir'in Tire ilçesinde yalnız yaşayan 78 yaşından kadın evinde ölü bulundu. İzmir'in Tire ilçesinde yalnız yaşayan 78 yaşından kadın evinde ölü bulundu. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 3. katında ikamet eden Kadriye İpek'in dairesinden kötü kokular gelmesi üzerine apartman sakinleri durumu polise bildirdi. Kapının açılmaması üzerine daireye itfaiye ekiplerince kurulan merdiven yardımıyla balkondan giren ekipler, İpek'i hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kadriye İpek'in hayatını kaybettiği belirlendi. İki çocuk sahibi İpek'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Dilek Ayvalı Güncel Haberler Son Dakika

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