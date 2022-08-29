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İzmir haberi! İzmir'de 18 firari hükümlü yakalandı

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İzmir haberi! İzmir'de 18 firari hükümlü yakalandı

İzmir haberleri: İzmir'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 hükümlü yakalandı.

İzmir'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İzmir Jandarma Komutanlığı ekipleri, 16 - 25 Ağustos tarihleri arasında haklarında yakalama emri bulunan kişilere yönelik bazı adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonlarda, hırsızlık, cinsel istismar, uyuşturucu madde ticareti, silahlı yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, tehdit ve kasten yaralama suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Şafak Yel - Güncel

Jandarma İzmir Güncel Haberler

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