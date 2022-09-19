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İzmir haber... Tire'de direğe çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

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İzmir haber... Tire'de direğe çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

İzmir haberleri: Tire'de bir otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tire'de bir otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kızılcahavlu Mahallesi'nde Özer Öztürk'ün (75) kullandığı 35 HP 169 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki Solmaz Öztürk, Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Dilek Ayvalı - Güncel

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