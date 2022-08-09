İzmir haber... İzmir'de eşi tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın ağır yaralandı İzmir haberler... İzmir'in Tire ilçesinde eşi tarafından av tüfeğiyle vurularak ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı. İzmir'in Tire ilçesinde eşi tarafından av tüfeğiyle vurularak ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, E.K, Işıklı Mahallesi'deki evde eşi D.K'yi, av tüfeğiyle ateş ederek başından yaraladı. Yakınlarının haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi ağır yaralanan D.K'yi, Tire Devlet Hastanesine kaldırdı. Olay yerinden kaçan şüpheli E.K. daha sonra jandarma ekibine teslim oldu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Güncel AA / Dilek Ayvalı İzmir Güncel Haberler

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