İzmir'de Tartıştığı Babasını Bıçaklayarak Öldüren Sanığın Davası Devam Ediyor
İzmir'de tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Sanık, maktul babasının kendisine kötü davrandığını öne sürdü.
İzmir'de tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.
İzmir 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Devrim Gürkan (31), müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.
Duruşmada söz verilen sanık Devrim Gürkan, maktul babası Haşmet Gürkan'ın kendisine kötü davrandığını öne sürdü.
Sanık Gürkan, "Eziyet etti, hayatımı kararttı. Aleyhime ifade verenler, yalan söylüyor." dedi.
Avukatların savunmalarının ardından mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığı durumuna ilişkin raporun beklenmesine ve tutukluluğunun devamına karar verip duruşmayı erteledi.
OIay
Güzelbahçe ilçesinde 15 Nisan 2022'de Devrim Gürkan, tartıştığı babası Haşmet Gürkan'ı bıçaklayarak öldürmüş, daha sonra polis merkezine giderek teslim olmuştu.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık hakkında hazırlanan iddianamede, "üst soydan akrabayı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.