Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı

Güncel Haberler

İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde evinin önünde motosikletli iki şüphelinin silahlı saldırısında yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde evinin önünde motosikletli iki şüphelinin silahlı saldırısında yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre Kadir Ç. (21), Umut Mahallesi 3830 Sokak'taki evine gireceği sırada, motosikletli iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Kadir Ç, motosiklette bulunan şüphelilerden M.K'nin ateş etmesi sonucu yaralandı.

Şüpheliler olay yerinden uzaklaşırken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kadir Ç'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel

Karabağlar İzmir Umut Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title