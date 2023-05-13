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İzmir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

İzmir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Güncel Haberler

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

E.Ç'nin kullandığı 35 AK 990 plakalı otomobil, Kaymakçı Mahallesi Cezaevi Kavşağı'nda Tahsin Işık idaresindeki motosikletle çarpıştı.

Ağır yaralanan Işık, kaldırıldığı hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Işık'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Otomobil sürücüsü E.Ç. gözaltına alındı.

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Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel

Kaymakçı Ödemiş İzmir Güncel Haberler

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