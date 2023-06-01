İzmir'de muhtar parkta ağaç kesimine karşı çıkınca belediye başkan yardımcısı tarafından darp edildi

Uğur Mumcu Mahallesi muhtarı Hıdır Işık, park yenileme çalışmalarında ağaçların kesilmesine karşı çıktığı için Çiğli Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer tarafından darbedildiğini öne sürüp, şikayetçi oldu. İzmirli muhtarlar, Işık'a destek için basın açıklaması yaptı. Koçer ise hakkındaki iddialara ilişkin 'Ben değil; onlar bana saldırdı. Kendisi yere düştü' dedi.

İZMİR'de Uğur Mumcu Mahallesi muhtarı Hıdır Işık, park yenileme çalışmalarında ağaçların kesilmesine karşı çıktığı için çıkan tartışmada Çiğli Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer tarafından darbedildiğini öne sürüp, şikayetçi oldu. İzmirli muhtarlar, Işık'a destek için basın açıklaması yaptı. Koçer ise hakkındaki iddialara ilişkin "Ben değil; onlar bana saldırdı. Kendisi yere düştü" dedi.

Olay, dün Uğur Mumcu Mahallesi muhtarlığının yanındaki parkta meydana geldi. Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer, belediye ekipleri ile yenilenmesi planlanan parka geldi. İddiaya göre; Koçer, burada belediye ekiplerine ağaçların kesilmesi ve oyun parkının kaldırılması yönünde talimat verdi. Ağaçların kesileceğini duyan mahalleli, tepki gösterip, durumu Uğur Mumcu Mahallesi muhtarı Hıdır Işık'a iletti. Işık ise Koçer ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından parka gitti. Burada çıkan tartışma, arbedene dönüştü. Koçer ve belediye ekipleri, çevredekilerin araya girmesi ile bölgeden ayrıldı. Olayın ardından darp raporu alan Işık, polis merkezine gidip, Koçer'den şikayetçi oldu.

Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer ise iddialarla ilgili yaptığı açıklamada, "Ben değil; onlar bana saldırdı. Kendisi yere düştü. Parkı yenilemeye gittik, kavgaya değil. Onlar beni itip, yere düştü. Kavga değil; icraat adamıyız. Amacımız; parkı yenilemekti ancak saldırıya uğradık. Çok üzgünüm" diye konuştu.