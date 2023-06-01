İzmir'de muhtar parkta ağaç kesimine karşı çıkınca belediye başkan yardımcısı tarafından darp edildi
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Uğur Mumcu Mahallesi muhtarı Hıdır Işık, park yenileme çalışmalarında ağaçların kesilmesine karşı çıktığı için Çiğli Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer tarafından darbedildiğini öne sürüp, şikayetçi oldu. İzmirli muhtarlar, Işık'a destek için basın açıklaması yaptı. Koçer ise hakkındaki iddialara ilişkin 'Ben değil; onlar bana saldırdı. Kendisi yere düştü' dedi.
İZMİR'de Uğur Mumcu Mahallesi muhtarı Hıdır Işık, park yenileme çalışmalarında ağaçların kesilmesine karşı çıktığı için çıkan tartışmada Çiğli Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer tarafından darbedildiğini öne sürüp, şikayetçi oldu. İzmirli muhtarlar, Işık'a destek için basın açıklaması yaptı. Koçer ise hakkındaki iddialara ilişkin "Ben değil; onlar bana saldırdı. Kendisi yere düştü" dedi.
Olay, dün Uğur Mumcu Mahallesi muhtarlığının yanındaki parkta meydana geldi. Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer, belediye ekipleri ile yenilenmesi planlanan parka geldi. İddiaya göre; Koçer, burada belediye ekiplerine ağaçların kesilmesi ve oyun parkının kaldırılması yönünde talimat verdi. Ağaçların kesileceğini duyan mahalleli, tepki gösterip, durumu Uğur Mumcu Mahallesi muhtarı Hıdır Işık'a iletti. Işık ise Koçer ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından parka gitti. Burada çıkan tartışma, arbedene dönüştü. Koçer ve belediye ekipleri, çevredekilerin araya girmesi ile bölgeden ayrıldı. Olayın ardından darp raporu alan Işık, polis merkezine gidip, Koçer'den şikayetçi oldu.'MUHTARIMIZ YALNIZ DEĞİLDİR'İzmirli muhtarlar, Işık'a destek vermek için bugün olayın yaşandığı Uğur Mumcu Parkı'nda bir araya geldi. Muhtarlar adına konuşan Sedat Erşahin, "Burada bulunmamızı kimse başka yöne çekmesin. Siyaset yapmak için değil; muhtarımıza yapılan çirkin saldırı için buradayız. Muhtara yapılan saldırı, bütün İzmir'deki muhtarlara yapılmış demektir. Bu işin peşini bırakmayacağız. Muhtarımıza vurduğun o yumruk, sana kar kalmayacak. O yumruk, halka vurulmuştur. Yere düşen muhtarımıza tekme atılıyor. Muhtarımız karakoldayken; sosyal medyadan yapılan paylaşımda 'Vurmadım, kendi yere düştü' diyor. Göreceğimizi gördük, duyacağımızı duyduk. Muhtarımız yalnız değildir" dedi.'ADALETE VE HUKUKA GÜVENİYORUM'Muhtar Hıdır Işık ise "Yapılacak tüm işlemlerin demokrasi, adalet ve hukuk içerisinde sürmesinden başka bir şey talep etmedik. Halkın gerçek temsilcileriyiz. Tüm siyasi partileri temsil eden kurumuz. Tüm İzmirli muhtarların burada olması, bana destek vermesi acımı unutturdu. Bu yolda ne gerekiyorsa; o adımı atacağız. Adalete ve hukuka güveniyorum. Mahalleliye de seslenmek istiyorum. Göstermiş olduğunuz duyarlılık nedeniyle sizlere de teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer ise iddialarla ilgili yaptığı açıklamada, "Ben değil; onlar bana saldırdı. Kendisi yere düştü. Parkı yenilemeye gittik, kavgaya değil. Onlar beni itip, yere düştü. Kavga değil; icraat adamıyız. Amacımız; parkı yenilemekti ancak saldırıya uğradık. Çok üzgünüm" diye konuştu.