İzmir'de Çöp Depolama Tesisi İçin Heyelan Tehdidi Kararı

İZMİR'in Çiğli ilçesi Cumhuriyet Mahallesi muhtarı Dursun Ali Kazar, Harmandalı Katı Atık Depolama Tesisi'nin çevresinde heyelan nedeniyle oluşan göçük ve derin yarıklar nedeniyle başlattığı hukuk mücadelesini kazandı. İzmir 4'üncü İdare Mahkemesi, tesiste çöp stoklama işleminin durdurulmasına karar verdi. Karara sevindiğini belirten Kazar, "Yürütmenin durdurulmasına usulen değil; esasen karar verdiler" dedi.

Cumhuriyet Mahallesi muhtarı Dursun Ali Kazar'ın Harmandalı'da çöp depolanmasını durdurmak için yaptığı başvuru sonrası açılan davada karar açıklandı. İzmir 4'üncü İdare Mahkemesi, bölgede sıkça yaşanan heyelanlar nedeniyle yerleşim yerlerini tehdit unsuru bulunduğu Harmandalı Katı Atık Bertaraf Tesisi'ne çöp stoklama işleminin durdurulmasına hükmetti.

Kararda, "Uyuşmazlık konusu çöp sahasında çöp stoklanması nedeniyle toprak kayması hareketlerinin devam ettiğinin ve söz konusu afet nedeniyle yollarda ve evlerde hasarların meydana geldiğinin, sahanın üst kotuna atık depolandıkça tehlikenin büyüdüğünün, toprakta oluşabilecek ani kırılma sonucunda sahanın kuzeybatısında yer alan yerleşim yerine atıkların akma tehlikesinin bulunduğunun, davalı idarece heyelan riskinin azaltılabilmesi amacıyla yapıldığı belirtilen drenaj, kanal kazılması, yer altı su seviyesinin düşürülmesi gibi işlemler ve diğer mühendislik önlemleri alınarak heyelanın önüne geçilemeyeceğinin davalı idarece bilimsel danışmanlık hizmeti alınan öğretim üyesi tarafından hazırlanan raporla da ortaya konulması karşısında çöp stoklama işleminin durdurulması ve sahada gerekli can ve mal güvenliği önlemlerinin alınması talebiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır" denildi. Kararda, istinaf yolunun açık olduğu da belirtildi.

'ZAMAN KAZANMAK İÇİN İTİRAZ EDECEKLERDİR'

Mahkeme kararının kendilerini mutlu ettiğini belirten Cumhuriyet Mahallesi muhtarı Kazar, yıllar süren mücadelenin sona erdiğini söyledi. Bölgede bir insanlık dramı yaşandığını ve vatandaşların mağdur olduğunu hatırlatan Kazar, "Daha büyük felaketlerin yaşanmaması için bütün kurumlardan önlem almasını rica ediyorum. Bu süreçte büyük sıkıntılar çektik. Geçen yıl 24 Ağustos 2022'de mahkemeye gittik. Belgeleri sunduk. Yargı kararını verdi. 1 ay içerisinde üst mahkemeye itiraz edeceklerdir. Zaman kazanmak için bu itirazı yapacaklarını tahmin ediyorum. Karar onaylanırsa süreç başlar. Harmandalı çöplüğünün kapanmasına karar verildi. Yürütmenin durdurulmasına usulen değil; esasen karar verdiler. Yani direkt kapattılar. Belgeler, deliller ve bilim insanlarının hazırladığı raporlar çok netti. Bölgedeki hareketliliğe herkes dikkat çekip, önlem alınması gerektiğini ortaya koydu" dedi.

'60 SENELİK ÇÖP SORUNU VARDI'

Heyelan tehlikesine karşın 1994 yılında bölgenin imara açıldığını anlatan Kazar, "Burada heyelan tehlikesi varsa neden çöp depolama tesisi yapıldı, neden imara açıldı? 1992'de çöpü döküyorsunuz; 1994'te imara açıyorsunuz. Hangi mantıkla bu yapıldı? 2019'da yeni imar planlaması yaparken izinleri 7 kata çıkardılar. Heyelan tehlikesi biliniyorsa, bile bile bunlar neden yapıldı? İnsanları bile bile ölüme mi sürüklediler? 2019'dan sonra 13 aile mağdur oldu. Onlar, buraya evlerini yapan ailelerdi. Apar topar bu evler tahliye edildi. Bölgenin komple boşaltılması lazımdı ama tahliye kararı çıkmayan evler de vardı. Mülkiyet Kanunu çok nettir. Mağduriyetler takas ile kamulaştırma yolları ile giderilebilir. Sosyal devletin gereği budur. Çiğli'nin 60 senelik çöp sorunu vardı. İlk defa benim gibi bir gariban adam çıkmış ve mücadeleyi diretti" diye konuştu.

PROF. DR. SÖZBİLİR TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir de DHA yaptığı açıklamada; her geçen gün Harmandalı Katı Atık Depolama Tesisi'nin olduğu bölgede heyelan tehlikesinin arttığına dikkati çekip, "Heyelanla ilgili önlem alınmazsa ayrıca çöp dökmeye devam edilirse, belli bir zaman sonra heyelan yukarıdan aşağı doğru inip, yerleşimleri etkileyecek. Can ve mal kaybına doğru gidiş söz konusu' uyarısında bulunmuştu. (DHA)