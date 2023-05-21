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İzmir'de Babaannesini Öldüren Çocuk Tutuklandı

İzmir'de Babaannesini Öldüren Çocuk Tutuklandı

Güncel Haberler

İzmir'in Selçuk ilçesinde babaannesini öldürmekten gözaltına alınan 15 yaşındaki çocuk ve arkadaşı tutuklandı. Olayın babaannenin torunu ile diğer çocuğun arkadaşlık kurmasını istemediği için gerçekleştiği öne sürüldü.

İzmir'in Selçuk ilçesinde babaannesini öldürmekten gözaltına alınan 15 yaşındaki çocuk ve arkadaşı tutuklandı. Olayın babaannenin torunu ile diğer çocuğun arkadaşlık kurmasını istemediği için gerçekleştiği öne sürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Atatürk Mahallesi Kubilay Caddesi'nde yaşandı. İlçede yaşayan 15 yaşındaki E.Ç., iddialara göre arkadaşı M.M.T. (15) ile birlikte babaannesi Sevim Çetin'in (58) evine gitti. Aralarında çıkan tartışma sonucu E.Ç., arkadaşının da yardımıyla babaannesine eline geçirdikleri çapa ile vurmaya başladı. Yaşlı kadın, aldığı darbelerle olay yerinde yaşamını yitirdi. Talihsiz kadının cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Polis tarafından yakalanan E.Ç. ve aynı yaştaki arkadaşı M.M.T., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Arkadaşlık kurmasını istememiş

Olay günü E.Ç.'nin arkadaşı M.M.T.'nin şehir dışından İzmir'e geldiği öğrenildi. Babaanne Sevim Çetin'in torunu E.Ç.'nin M.M.T. ile arkadaşlık yapmasını istemediği ve bu nedenle öldürüldüğü öne sürüldü. E.Ç. ve M.M.T., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Sevim Çetin Selçuk İzmir Güncel Haberler

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