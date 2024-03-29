İzmir'de 112 Kilogram Sentetik Uyarıcı Ele Geçirildi, 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir'in Bornova ilçesinde bir evde 112 kilogram sentetik uyarıcı ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri kentte uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Bornova'da bir eve yapılan operasyonda kristal ve sıvı halde toplam 112 kilogram sentetik uyarıcı ele geçirildi.

Operasyonda, 2'si yabancı uyruklu 5 zanlı gözaltına alındı. Bu kişiler, emniyet müdürlüğüne götürüldü.