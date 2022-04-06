İzmir açıklarında 59 göçmen kurtarılırken, 64 göçmen de yakalandı

İzmir'in Karaburun ve Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 59 düzensiz göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 64 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, 5 Nisan saat 12.15 sıralarında, Karaburun ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 59 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Sahil Güvenlik ekipleri, 5 Nisan saat 06.45 sıralarında, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen bilgisi alması üzerine harekete geçti. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı tespit edilen lastik bot içerisindeki 31 düzensiz göçmen yakalandı.

5 Nisan saat 23.20 sıralarında ise Çeşme ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tespit edilen hareketli lastik botu durdurdu. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı tespit edilen lastik bot içerisindeki 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

(Akın Küçükkurt/İHA)