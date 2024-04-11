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İYİ Parti, siyasi parti temsilcilerini bayramlaştırdı

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İyi Parti heyeti, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı kapsamında, siyasi parti temsilcilerini ağırladı.

Bu kapsamda, öğleden önce AK Parti, CHP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Milli Yol Partisi, BBP ve Gelecek Partisi heyetlerini ağırlayan İyi Parti'yi daha sonra Yeniden Refah Partisi, Deva Partisi ve Bağımsız Türkiye Partisi heyetleri ziyaret etti.

İyi Parti Genel Merkezinde konukları, Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, Manisa Milletvekili Şenol Sunat, Gençlik Kolları Genel Koordinatörü Erdi Mert Türk ağırladı.

Yeniden Refah Partisinden Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Kaderli başkanlığında, MKYK üyeleri Murat Aktaş ile Erdoğan Yeşilsancak bayramlaşma programına katıldı.

31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı ziyarette, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kaderli, son seçimde aldıkları oy oranıyla Türkiye'nin üçüncü büyük partisi olduklarını dile getirdi.

Millete hizmet noktasında görevini icra eden, birleştiren siyasetin, toplumun bütün farklılıklarını bir zenginlik olarak ortaya koyabilmesinin kıymetli olduğunu söyleyen Kaderli, "Milletimiz kavga istemedi. Yani milletimiz artık, 'Kardeşim amblemlerin kutsallığı yok, partilerin kutsallığı yok. Bize hizmet edin. Kavgayı, dövüşü bir kenara bırakın. Hepiniz kabiliyetleriniz, yetenekleriniz noktasında bir araya gelin.' diyor." şeklinde konuştu.

Seçimlerin bittiğini ve herkesin üzerine düşeni yapmak mecburiyetinde olduğunu dile getiren Kaderli, "Milletimizin o istediği refah düzeyine ulaşması için hepimiz, bütün siyasi partiler elinden geldiği kadar, ortaya koyabileceği kadar ama partiler üstü bir duruş sergileyerek bu noktada fedakarlık etmesi lazım, katkı sunması lazım." dedi.

İyi Parti'li Oktay Vural da hep ülkeyi ve milleti düşünerek adım attıklarını belirterek, Türkiye'nin geleceği ve siyasi çoğunluk içerisinde partilerinin önemli bir pozisyonda olduğunu söyledi.

Vural, "Zaman zaman bizim hür ve müstakil girişimimiz çok eleştirildi, hedef alındı ama sonuçta İYİ Parti olarak topluma kendi kadrolarımızla, düşüncelerimizle hitap etmek bakımından da siyasal sonuçları itibarıyla da İYİ Parti'nin bu konudaki tutumunun kayda değer olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti heyeti, Yeniden Refah Partisi'nin ardından, Deva Partisi ve Bağımsız Türkiye Partisi temsilcilerini de ağırladı.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

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