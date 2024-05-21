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İtalya'da Taksiciler Genel Grevde

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İtalya'da taksiciler, taksi ve özel ulaşım imkanı sağlayan hizmetlere yönelik kiralama lisanslarının yasa dışı kullanımına karşı işlerini savunmak ve sektörlerini çok uluslu şirketlerin etkisinden korumak amacıyla genel greve gitti.

İtalya'da taksiciler, taksi ve özel ulaşım imkanı sağlayan hizmetlere yönelik kiralama lisanslarının yasa dışı kullanımına karşı işlerini savunmak ve sektörlerini çok uluslu şirketlerin etkisinden korumak amacıyla genel greve gitti.

Taksiciler, sendikaların çağrısıyla, yerel saatle 08.00 ile 22.00 arasında sektörlerindeki yetki belgelerinin yasa dışı kullanımına karşı çıkmak ve sektörlerini çok uluslu şirketlerin etkisinden korumak için ülke genelinde greve gitti.

Grev kapsamında bir grup taksici, Roma'da başbakanlık yakınlarındaki San Silvestro Meydanı'nda toplandı.

Ülkenin çeşitli kentlerinden gelen yaklaşık 500 kadar taksi şoförü, protestolarıyla seslerini hükümete duyurmaya çalıştı. Taksiciler, Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetine sektörlerindeki sorunlara kulak vermesi, sektöre bazı düzenlemeler getirmesi çağrısı yaptı.

Bazı göstericilerin zaman zaman ses bombası attığı ve meşaleler yaktığı görüldü.

Taksicilerin protestosu nedeniyle polis, başbakanlığa çıkan yolları ulaşıma kapattı ve geniş güvenlik önlemi aldı.

Güvenlik güçleri, taksicilerin başbakanlığa yaklaşmasına izin vermedi.

Bazı sendikacılar, basına yaptıkları açıklamada, gelecek pazartesi hükümetten bir temsilciyle görüşeceklerini, bu görüşmenin olumlu sonuçlanmaması halinde Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde 48 saatlik bir grev daha yapacaklarını belirtti.

Ülke genelinde Milano, Torino ve Napoli gibi diğer büyük kentlerde de taksicilerin büyük kısmının greve katıldıkları ifade edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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