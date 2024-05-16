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İsviçre mahkemesi, eski Gambiya Cumhurbaşkanı Jammeh'in eski İçişleri Bakanı'na hapis cezası verdi

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İsviçre mahkemesi, sürgündeki eski Gambiya Cumhurbaşkanı Yahya Jammeh'in hükümetinde İçişleri Bakanı olan Ousman Sonko'yu 'insanlığa karşı suçlar' işlemekten 20 yıl hapis cezası verdi. Sonko, Jammeh'in ülkeyi yönettiği dönemde kasıtlı cinayet, işkence ve sahte hapis cezalarından suçlu bulundu.

İsviçre mahkemesi, sürgündeki eski Gambiya Cumhurbaşkanı Yahya Jammeh'in hükümetinde İçişleri Bakanı olan Ousman Sonko'yu "insanlığa karşı suçlar" işlemekten 20 yıl hapis cezası verdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, İsviçre'nin Bellinzona'daki Federal Ceza Mahkemesi, verdiği kararda Sonko'nun Jammeh'in ülkeyi 22 yıl boyunca yönettiği dönemde kasıtlı cinayet, işkence ve sahte hapis cezalarından suçlu bulunduğunu açıkladı.

Mahkeme, Sonko'yu "insanlığa karşı suçlar" işlemekten 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Gambiya'da Eylül 2016'da İçişleri Bakanlığı görevinden alınan Sonko, Kasım 2016'da İsviçre'ye iltica başvurusunda bulunmuş ve Ocak 2017'de gözaltına alınmıştı.

İsviçreli savcılar, Nisan 2023'te Sonko'yu 2006-2016 yıllarında içişleri bakanlığı yaptığı dönemde işkence, tecavüz ve yargısız infazlar gibi "insanlığa karşı suçlarla" itham etmişti.

Sonko ise herhangi bir suç işlemediğini ve o dönemde Gambiya'da "insanlığa karşı suç" işlenmediğini savunmuştu.

Yahya Jammeh, ülkeyi 22 yıl boyunca yönetti

Eski Cumhurbaşkanı Jammeh, 22 Temmuz 1994'te askeri darbeyle Gambiya'da yönetimi devralmış ve 22 yıl boyunca ülkeyi yönetmişti.

Yahya Jammeh, iktidarında "işkence, tecavüz ve yargısız infaz" gibi çeşitli hak ihlalleriyle suçlanmış ve 1 Aralık 2016'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde rakibi Adama Barrow'a yenilmişti.

Sonuçları kabul etmeyen Jammeh, iktidarı bırakması yönündeki çağrıları reddetmişti.

Görevi Barrow'a 19 Ocak 2017'de devretmesi gereken Jammeh, 17 Ocak'ta 90 günlük olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti. Sonrasında baskılara dayanamayan Jammeh, 21 Ocak 2017'de ülkeden ayrılarak Ekvator Ginesi'ne gitmişti.

Kaynak: AA / Güncel

İçişleri Bakanı Yahya Jammeh Gambiya İsviçre Dünya Güncel Haberler

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