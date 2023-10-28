İstanbul Valisi Davut Gül'den 29 Ekim mesajı

İstanbul Valisi Davut Gül, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlandı.

İstanbul Valisi Davut Gül, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlandı. Gül, mesajında, Bugün bizler, Türkiye Yüzyılı'nın şafağında, kahraman ecdadımızdan aldığımız güç ve inançla Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümünü kutlamanın büyük heyecanı ve onurunu yaşadıklarını kaydetti.

Cumhuriyet, her türlü imkansızlık ve zorluğa karşı destansı bir mücadelenin eseri; ortak bir varoluşun, ortak yaşama kararlılığının adı olduğu belirten Gül mesajında şunları kaydetti:

"Bugün, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını idrak etmenin sevinç ve gururunu yaşıyoruz. Bu büyük gün; "Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır" diyen Gazi Mustafa Kemal'in liderliğinde yürütülen ve bir milletin destansı mücadelesi olan Milli Mücadele'nin büyük Cumhuriyet ile taçlandırıldığı gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 29 Ekim 1923 tarihinde ilan ettiği Cumhuriyet, Türk ulusuna bırakılmış en büyük mirastır. Cumhuriyet, her türlü imkansızlık ve zorluğa karşı destansı bir mücadelenin eseri; ortak bir varoluşun, ortak yaşama kararlılığının adıdır. Bu destan, "Ya İstiklal ya İzmihlal!" diyen bir milletin vatan için, bayrak için, hürriyet için, onur için neleri göze alabileceğinin en açık ispatıdır. Aziz milletimiz, hürriyeti, ülkesi ve bayrağına asla gölge düşürmeyeceğini, asla boyunduruk kabul etmeyeceğini, bağımsızlığını hiçbir şekilde terk etmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Bir asır önce yakılan istiklal meşalesi, hiç sönmemiş sonsuza kadar da sönmeyecektir. Bugün bizler, Türkiye Yüzyılı'nın şafağında, kahraman ecdadımızdan aldığımız güç ve inançla Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü kutlamanın büyük heyecanı ve onurunu yaşıyoruz. Bu duygularla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kıymetli silah arkadaşları olmak üzere Cumhuriyet'imizi kuran tüm kahramanlarımızı, bu toprakları bizlere vatan kılanları rahmet ve minnetle anıyorum. Milletimizin selameti, devletimizin bekası ve ay yıldızlı bayrağımız için şehit düşen, gazi olan bütün vatan evlatlarını şükranla yad ediyorum." - İSTANBUL