İstanbul'un adliyeleri 2025'te Türkiye'nin yargı gündemini belirledi Açıklaması

İstanbul'daki adliyelerde, Türkiye kamuoyunu yakından ilgilendiren çok sayıda soruşturma ve dava, 2025 yılında gündemin ilk sıralarında yer aldı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, bu yıl kentteki adliyeler ve Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki duruşma salonlarında Türkiye ve uluslararası kamuoyunun yakından takip ettiği çok sayıda dava görüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen birçok soruşturma tamamlanıp davalar açılırken, bazı dosyalar da karara bağlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na saldırısının ardından uluslararası sularda Türk vatandaşlarının alıkonulmasına ilişkin "Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ndeki düzenlemeler", Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 15. maddesindeki yetki kuralları ve Türk Ceza Kanunu'nun 12. ve 13. maddelerindeki görev kuralları çerçevesinde "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması", "nitelikli yağma", "mala zarar verme" ve "eziyet" suçlarından soruşturma başlattı.

Türkiye'ye dönüşleri sağlanan 249 aktivistten 96'sının "şikayetçi" sıfatıyla ifadesinin alındığı soruşturma sürüyor.

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi seçimlerine hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği iddiasıyla 4 Mart'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, o dönem Beyoğlu Belediye Başkanı olan İnan Güney ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de aralarında bulunduğu bazı kişiler ifadeye çağrıldı.

Soruşturma kapsamında 29 Ağustos'ta hazırlanan iddianamede Çelik, Güney ve eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın aralarında olduğu 10 şüphelinin, Siyasi Partiler Kanunu kapsamında "oylamaya hile karıştırılması" suçundan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Ayrıca davacı Özlem Erkan'ın şikayet dilekçesi üzerine 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen kongre hakkında İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açıldı. Bu davada mahkeme, 2 Eylül'de CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığına geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi ve Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ile Erkan Narsap'tan oluşan geçici kurulun tedbiren görevlendirilmelerine hükmetti. CHP İstanbul İl Yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına yönelik dava sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Leman dergisinde 26 Haziran'da, Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'nın karikatürize edilmiş görsellerinin bulunduğu bir eserin yayımlanması üzerine "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.

Karikatürün sahibi Doğan Pehlevan "Cumhurbaşkanına hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından, Leman dergisinin yazı işleri müdürleri Zafer Aknar, Aslan Özdemir, müessese müdürü Ali Yavuz ve grafiker Cebrail Okçu ise "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklandı.

Hazırlanan iddianamede Aknar, Özdemir, Yavuz ve Okçu ile hakkında yakalama kararı bulunan derginin genel yayın yönetmeni Mehmet Tuncay Akgün hakkında "basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede, karikatürün sahibi Pehlevan hakkında ise "zincirleme şekilde basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenirken, Aknar, Yavuz, Özdemir ve Okçu itiraz üzerine tahliye edildi. Sanıkların İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanmaları sürüyor.

FETÖ'nün güncel yapılanması

MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesince, FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik yürütülen çalışma sonucunda İstanbul merkezli 9 ilde 15 Temmuz'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerinin sahibi Zeki Doruk'un da bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı.

Soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, Zeki Doruk ve Adem Doruk'un da arasında olduğu 15 şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olma" ile "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından 28'er yıl 3'er aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken, 12 şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapsi istendi. Sanıkların yargılanmasına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

Aynı mahkemede, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atandığı Maydonoz Döner zincirine ilişkin 70 sanığın "FETÖ üyeliği" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından yargılandığı dava da sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, avukat Rezan Epözdemir hakkında "rüşvet", "FETÖ/PDY'ye yardım", "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından ayrı soruşturmalar başlatıldı. Gözaltına alınan Epözdemir, "rüşvete aracılık etmek" suçundan 14 Ağustos'ta tutuklanırken, hakkında hazırlanan iddianamede aynı suçtan 12 yıla kadar hapsi istendi.

Beyoğlu'nda 2022'de terör örgütü PKK/YPG tarafından verilen talimatla İstiklal Caddesi'ne bırakılan bombanın patlaması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 99 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin davanın istinaf incelemesini yapan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, bombayı caddeye bırakan tutuklu sanık Ahlam Albashır'a yerel mahkemece verilen 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 1794 yıl hapis cezasını hukuka uygun buldu.

İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 13'ü tutuklu 63 sanığın yargılanmasına Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince devam ediliyor.

"Yenidoğan çetesi" soruşturmasını yürüttüğü sırada Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in ölümle tehdit edilmesine ilişkin 13 sanığın Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı dava sürüyor.

İstanbul Adliyesinde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı, Çekmeköy'deki bir restoranda yemek yerken boğazından bıçaklayarak öldüren Mustafa Can Gül, 4 Eylül'de tutuklandı. Olaya ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Gül'ün "tasarlayarak ve canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Ayrıca Gül'ün maktul Kayhan'a yönelik eylemini gerçekleştirmeden önce müşteki Bilal Bilgin'i bıçakla kovaladığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma sonucunda da ayrı bir iddianame hazırlandı ve "silahla tehdit" suçundan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Sanık Gül'ün yargılanmasına Anadolu 25. Ağır Ceza Mahkemesince başlandı.

Eyüpsultan'da cesedi valiz içinde yol kenarında bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesine ilişkin hakkında dava açılan 9 sanık, 29 Aralık'ta Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesince hakim karşısına çıkacak. Sanıklardan Cemil Koç'un "kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme", "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "şantaj" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ile toplam 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenirken, diğer sanıkların da değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Suç örgütü davasında karar

İstanbul'da 142 mağdura yönelik suç eylemleri gerçekleştirdikleri belirlenen, aralarında elebaşı Barış Boyun'un da bulunduğu suç örgütü üyesi 362 sanığın yargılandığı dava karara bağandı. İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada, örgüt elebaşı Boyun, örgüt yöneticileri Beratcan Gökdemir, Tolga Gültepe ve Bayram Demir'in de aralarında bulunduğu 34 sanığın henüz yakalanmadıkları için dosyalarının ayrılmasına karar verildi.

Mahkeme heyeti, örgüt yöneticilerinden Bahadır Akdağ'a 7 kez "tasarlayarak kasten öldürme" ve 5 kez "kasten öldürme" suçundan 6'sı ağırlaştırılmış olmak üzere 12 kez müebbet ile çeşitli suçlardan 701 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Heyet, Zafer Boyun'u da 7 kez "tasarlayarak kasten öldürme" ve 5 kez "kasten öldürme" suçundan 6'sı ağırlaştırılmış olmak üzere 12 kez müebbet ile farklı suçlardan 681 yıl 4 ay hapis cezasına çarptıran heyet, 258 sanık hakkında ise 1 ila 700 yıl arasında çeşitli hapis cezalarına çarptırdı.

Davanın sanıklarından rap şarkıcıları "Heijan" lakaplı Doğan Tarda ve "Muti" lakaplı Muhammet Nedim Doğan beraat ederken, "CAC" lakaplı Şahan Terzioğlu ile "BIG" lakaplı Samet Işık ise "suç örgütüne üye olmak" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından 4'er yıl 7'şer ay hapis cezası aldı.

Heyet, 62 sanığın üzerlerine atılı suçlardan beraatini, hayatını kaybeden 2 sanığın dosyasının düşmesini, 15 sanığın ise tutuklanmasını kararlaştırdı.

Şişli'de 6 Ekim'de, aracıyla trafikte beklerken silahlı saldırıya uğrayan avukat Serdar Öktem, kaldırıldığı hastanede öldü. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, 9 şüpheli tutuklandı. Savcılığın sevk yazısında, Öktem'in öldürülmesinin Gündoğmuşlar ve Daltonlar suç örgütü tarafından gerçekleştirildiğinin değerlendirildiğine ilişkin tespitler yer aldı. Söz konusu soruşturma sürüyor.

Çekmeköy'de bir eve düzenlenen narkotik operasyonunda açılan ateş sonucu ağır yaralanan 27 yaşındaki özel harekat polisi Emre Albayrak 8 Aralık'ta şehit oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada saldırıyı gerçekleştiren Ramazan A'nın ailesinden olduğu öğrenilen 5 şüpheli tutuklandı.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturmasında avukatlara yönelik soruşturmalar

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, aynı soruşturmada etkin pişmanlıktan faydalanan sanıklar Adem Soytekin ve Servet Yıldırım'ın iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada tutuklandı.

İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz da "rüşvete aracılık etmek" suçundan gözaltına alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek" ve "yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukatlar Serkan Günel ile Kazım Yiğit Akalın için de adli kontrol tedbiri uygulandı.

Avcılar Belediyesince düzenlenen ihalelere fesat karıştırdıkları iddiasıyla tutuklanan eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesince yargılandığı davada, "zincirleme şekilde tek bir ihaleye fesat karıştırma", "zincirleme şekilde kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği", "zincirleme şekilde özel belgede sahtecilik", "zincirleme şekilde tek bir görevi kötüye kullanma" suçlarından toplam 11 yıl 11 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

CHP Genel Başkanı Özel'e saldırı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 4 Mayıs'ta düzenlenen anma töreninde saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı. Savcılık, Tengioğlu hakkında "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame hazırlandı.

Tengioğlu, İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesince yargılandığı davada, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle basit kasten yaralama" suçundan 12 ay hapis cezasına çarptırıldı ve tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak tahliye edildi.

Kamuoyunda "boykot" çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemleri yayan kişilere yönelik başlatılan soruşturmada, aralarında oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu ile sosyal medya fenomenlerinin de olduğu 21 sanık hakkında "kişiler arasında ayrımcılık yaparak bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleme" ve "basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından 7'şer yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

YouTube kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle yargılanan Fatih Altaylı, "Cumhurbaşkanına yönelik tehdit" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı ve tutukluluğun devamına karar verildi.

Anadolu 18. Aile Mahkemesince iş insanı İnan Kıraç'ın, evlilik tarihinde hukuki ve fiili ehliyeti olmadığı gerekçesiyle evliliğinin iptali kararlaştırıldı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen İstanbul Boğazı'ndaki Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov ile ilgili Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Bir televizyon programında söyledikleri sözler nedeniyle Timur Soykan ve Barış Pehlivan'a "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Marmaray'da çocuklarının yanında bir kişiye saldırarak burnunu kırdığı iddiasıyla yargılanan sanık Ekrem Dur, Anadolu 85. Asliye Ceza Mahkemesince görülen ilk duruşmada, "haksız tahrik altında kasten yaralama" suçundan 1 yıl 5 gün hapis cezasına çarptırıldı ve hakkında hükmün açıklanması geri bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Zorlu Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cem Köksal hakkında, tüm çalışanlarına ramazan ayının kutlanmamasına yönelik mail attığı gerekçesiyle 1 Mart'ta resen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Köksal, görevinden istifa etti. Köksal hakkında soruşturma tamamlanarak 10 Nisan'da "zincirleme şekilde inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 5 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesince yargılanan Köksal 9 Mayıs'ta suça ilişkin kastının bulunmadığı gerekçesiyle beraat etti.

Sosyal medyada yaptığı paylaşım sonrası gözaltına alınan Furkan Bölükbaşı, "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı" suçundan 11 Kasım'da tutuklandı.

Sosyal medya fenomeni Özlem Altınok Öz ve eşi Tayyar Taylan Öz ile şirket ortakları İbrahim Karaorhanlı'nın, "mal varlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek" suçundan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesince başlandı.

Fal uygulamasının sahibine dava

Fal bakmak amacıyla bilişim sistemi kurarak suç geliri elde edip, bunları yurt dışına çıkardığı iddia edilen "Faladdin" ve "Binnaz" isimli uygulamaların sahibi Sertaç Taşdelen, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. Hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçundan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Taşdelen, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "Perperişan" isimli şarkının sözleri nedeniyle İçişleri Bakanlığının yaptığı suç duyurusu üzerine "Mabel Matiz" ismiyle bilinen şarkıcı Fatih Karaca hakkında soruşturma başlatılarak, "müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Manifest Grubu üyelerine hapis cezası

Manifest Grubu'nun, 6 Eylül'de, Küçükçiftlik Park'ta verdiği konsere ilişkin müzik grubu üyeleri ile yanlarında çalışan bir kişinin "hayasızca hareketlerde bulunma" iddiasıyla yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesinde basit yargılama usulüyle yapılan davada, sanıklar Ayça Dalaklı, Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Sueda Uluca, Zeynep Sude Oktay ve Mina Solak "hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan 3'er ay 22'şer gün hapis cezasına çarptırılarak, haklarındaki hükmün açıklanması geri bırakıldı.

"Soğuk Savaş" isimli sosyal medya hesaplarında yayımlanan programda Hazreti Muhammed ile alakalı halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte paylaşımlar yapıldığı gerekçesiyle haklarında dava açılan tutuklu sanıklar Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz, 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak, haklarında hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Otelde kalan ailenin zehirlenmesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fatih'te konakladıkları otelde fenalaşan Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3), anne Çiğdem Böcek ile baba Servet Böcek'in hastanede yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulunca hazırlanan mütalaada, ölü muayenesi, otopsi işlemleri, laboratuvar incelemeleri ve kurul tarafından yapılan değerlendirme neticesinde, anne Çiğdem Böcek, baba Servet Böcek ile çocuklar Kadir Muhammet Böcek ve Masal Böcek'in ölümlerinin gıda zehirlenmesi sonucu meydana gelmediği, konakladıkları otelden alınan örneklerin toksikolojik analizlerinde, böcek ilacı içerisinde bulunan etken maddelerin tespit edildiği kaydedildi.

Mütalaanın ardından, tutuklu bulunan gıda sektörü çalışanı 4 şüpheli tahliye edilirken, söz konusu soruşturma sürüyor.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının emanet kasasının soyulması

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, emanet bürosundaki kasalardan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosunda çalışan kadrolu işçi E.T'nin yurt dışına kaçtığı belirlenirken, gözaltına alınan bazı şüpheliler tutuklandı.

