İstanbul Teknik Üniversitesi Robot Olimpiyatları 24-25-26 Mart'ta Başlayacak

İTÜ Robot Olimpiyatları, İTÜ Kontrol ve Otomasyon Kulübü tarafından bu yıl on dördüncüsü düzenlenecek olan Türkiye'nin en köklü robot olimpiyatıdır. İTÜ Robot Olimpiyatları (İTÜRO) robotik alanında çalışma yapmakta olan öğrencileri, akademisyenleri ve endüstri temsilcilerini düzenlenecek etkinlikler aracılığıyla bir araya getirmeyi hedefleyen ve meydana gelen teknolojik gelişmeler ışığında bu alanda yapılan çalışmaları sorgulamayı planlayan bir oluşum.

Üç gün sürecek etkinlikte Derin Uzayda Bilim konusunu NASA araştırmacılarından olan popüler bilim yazarı Umut Yıldız ile Girişimcilik ve Teknoloji konusunu Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Aytül Erçil ile İnsan-Robot Etkileşimi konusunu Koç Üniversitesi Robotik ve Mekatronik laboratuvarında devam etmekte olan Prof. Dr. Çağatay Başdoğan ile konuşulacak. Ve 22 Temmuz 1987 yılında Kozmonot olarak uzaya giden Muhammed Faris'in deneyimlerini aktaracağı seminerler gerçekleşecek.

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