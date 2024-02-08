AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Başak Demirtaş'ın adaylığından geri çekilme kararını değerlendirdi

Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, televizyon, gazete ve dijital medya temsilcileriyle Haliç Kongre Merkezi'nde bir araya geldi. Kurum, "Sahaya çıkarken İstanbullulara bir söz verdik. Milletimizin her anında hep yanında olacağız. İnsanımızda, İstanbul'un karmaşasına, sistemsizliğine dair yaşamış olduğu derin bir bıkkınlık hali görüyoruz. Ama bunun yanında yaşlılarımızdan kadınlarımıza, gençlerimizden esnafımıza kadar herkeste umudun süratle yükseldiğini de hissediyoruz, buna şahit olmaktan da mutlu oluyoruz. Biz sadece dert dinlemiyor, hazırlayacağımız projeleri de bilim insanlarımızla, iş insanlarımızla, işçi kardeşlerimizle, sendikalarımızla ve en çok da vatandaşımızla doğrudan çalışıyoruz. Şunun altını önemle çiziyorum. Biz vatandaşımızı dinleyici olarak görmüyoruz, vatandaşımızı doğrudan bir paydaş olarak, İstanbul'u yönetecek ekibin bir parçası olarak görüyoruz. Hülasa; biz İstanbul'un meselelerini bugün değil, aylardır çalışıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ndeki AK Parti grubumuz beş yıldır çalışıyor. Oradan da çok büyük sonuçlar alıyor ve projelerimize yansıtıyoruz. İstanbul'un projelerine tek bir açıdan bakmıyoruz. Biz yaptığımız tüm projelere, Siztem İstanbul konsepti üzerinden yaklaşıyoruz. Yani her açıdan düşünerek, bütüncül bir şekilde hazırlıyoruz" dedi.

"İSTANBUL YÖNETİMİ BAŞARISIZ OLMUŞTUR"

Kurum, "İstanbul yönetimi, açık söylüyorum, başarısız olmuştur. Ama İstanbullu çaresiz değildir. İstanbulluya, çaresiz olmadıklarını gösteren bir SİZTEM anlayışıyla hizmet edeceğiz. Bu bizim şehircilik ve belediyecilik vizyonumuzun mottosudur. Bu nedenle SİZTEM İstanbul diyoruz. Bu, insanı özne olarak merkeze alan bir yönetim vizyonudur. Şehrimizin sorunlarını iyi tahlil eden, tek tek çözüm üreten bir modelin adıdır. Sorunları çözerken ortaya koyduğumuz bütüncül bir şehir felsefesidir. ve baştan bu yana saydığım tüm projelerin merkezinde yer almaktadır" ifadelerini kullandı.

"İTTİFAK YAPIYORSANIZ GİZLEMEYİN"

Kurum, programda basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Başak Demirtaş'ın DEM Parti adaylığından geri çekilmesiyle ilgili sorulan soruya Kurum, "Hep söylüyorum, biz bu yola çıkarken karşımızda kim aday olur? Kim kiminle ittifak yapar? Diye hiç düşünmedik. Yalnız karşı tarafta gördüğüm bir kaos, karmaşa, belirsizlik. Düne kadar çok hevesliyken bugün neden bu kararı aldılar? Başka bir yerden bir talimat mı geldi? Baskı mı geldi? Pazarlıklar mı oldu? ve ya pazarlıklar devam mı ediyor? Bunları zamanla öğreneceğiz. Gerçi biliyorsunuz bunların al gülüm ver gülümleri bitmez. Geçmişte İBB'yi aralarında nasıl pay ettikleri malumunuz. 2023 Genel Seçimlerinde de cumhurbaşkanı yardımcılıkları ve bakanlıklar dağıtıyorlardı. Bunların bu pazarlıkları bitmez, seçime kadar da devam eder. Ama biz işimize bakıyoruz. Siyaset şeffaf, demokratik yürümeli. İttifak yapıyorsanız gizlemeyin, PKK üzerinden medet ummayın. Milletimiz hepsini görüyor. Asıl cevabı milletimiz bölücü terör örgütünün işaret ettiği ittifaka 28 Mayıs'ta yanıt verdi. 31 Mart'ta da cevap verecektir" şeklinde cevap verdi.

"TEHDİTLERE BOYUN EĞMEDİK, EĞMEYİZ"

Terör örgütünün kendisine yönelik tehditlerinin hatırlatılması üzerine Kurum, "Ne bölücü terör örgütünün ne de başka örgütlerin tehditlerine hiçbir zaman boyun eğmedik, bundan sonra da asla eğmeyiz" şeklinde konuştu.

"İYİ OLAN ŞEY KOPYALANIR, MAALESEF İSTANBUL'DA SON 5 YILDA İYİ BİR ŞEY YOK"

Ekrem İmamoğlu'nun vaatlerinin kopyalandığı yönündeki iddialarının hatırlatılması üzerine Kurum, "Kopya ifadesi hoş değil ama yine onların anlayacağı şekilde cevap vereyim. İyi olan şey kopyalanır, ortada iyi bir şey mi var ki? Kopyalayalım. İşte soruyorum onlara; mevcut yönetim 650 bin konut yaptı da biz mi görmedik? Mevcut yönetim 100 bin kiralık konut yaptı da biz mi kaçırdık? Hayır. İstanbul'un iki yakasına metrolar, tüneller yaptılar da, yerin altında olduğu için biz mi görmüyoruz? Yapılan tüneli bile kapatan, metro inşaatına hafriyat döken bir yönetim var karşımızda. Kendi küçük dünyalarında yaşıyorlar. O dünyadan çıkıp şöyle İstanbul'da neler oluyor bir bakmalarını tavsiye ediyorum. Vatandaşımız her şeyi görüyor ve 31 Mart'ta da gerekeni yapacaktır. Projelerimize yönelik teveccühü, olumlu dönüşleri sahada net görüyorum. İyi olan bir şey kopyalanır diyoruz. Maalesef İstanbul'da son 5 yılda iyi olan hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.

"İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞTÜK"

Ekrem İmamoğlu ile bir temas kurup kurmadığı sorulması üzerine Kurum, "Ekrem İmamoğlu ile dün görüştük. İyi niyet temennilerinde bulunduk. Demokratik, sonunda İstanbul'un kazanacağı bir yarış olması hepimizin arzusu" dedi. Kanal İstanbul konusundaki tavrında değişiklik olup olmadığının sorulması üzerine Kurum, "İstanbul'un gündeminde olmayan konular bizim de gündemimizde olmayacak. İstanbullunun beklediği deprem riskinin ortadan kaldırılması, ulaşım çilesinin bitmesi. Gündemde ne varsa onun peşinden koşacağım. Depremi siyaset üstü görelim. İlk 5 yılda 650 bin konutu dönüştüreceğiz. 10 yılda şehirde riski bertaraf edecek adımları atacağız. İstanbul'da derin bir bıkkınlık var. İstanbullular kavgadan, polemikten, bahaneden bıktı. İlgi bekliyor" dedi.

"KARDAN ADAMIN SALTANATI GÜNEŞ DOĞANA KADAR"

Kurum, "Yolun sonu göründüğü için çaresizlik içinde. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bir bakıyorsunuz Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı oluyor, miting yapıyor ne yapacaklarını bilmiyorlar. Kardan adamın saltanatı Güneş doğana kadarmış. 31 Mart'ta İstanbul'a güneş doğacak" şeklinde konuştu.