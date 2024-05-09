BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman 2024? MEB BİLSEM sınav belgesi yayınlandı mı? Sonuç tarihi ne zaman açıklanacak?

BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman 2024? MEB BİLSEM bireysel değerlendirme sınav belgesi yayınlandı mı? Sonuç tarihi ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı, BİLSEM sınav takvimini yayımladı. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri ön değerlendirme aşamasını geçti ve ikinci aşamaya geçildi. BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman, sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAVI NE ZAMAN 2024?

BİLSEM'in bireysel değerlendirme sınavı, 26 Mayıs ile 26 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM'in sonuçlar ise 31 Temmuz'da öğrencilere duyurulacak.

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAV GİRİŞ BELGESİ

BİLSEM'in ikinci aşaması olan bireysel değerlendirme için randevu süreci 10 Mayıs'ta tamamlanacak. Öğrencilerin sınav giriş belgeleri ise 15 Mayıs'ta e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak.

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