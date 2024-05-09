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10 MAYIS BİM AKTÜEL ürünler kataloğunda neler var? BİM'e gelecek ürünler ve BİM fiyat listesi!

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BİM marketler zinciri, 10 Mayıs aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Yeni katalogda hangi ürünlerin yer aldığı ve bu ürünlerin fiyatları merak konusu oldu. BİM, müşterilerine her hafta olduğu gibi bu hafta da birçok farklı ürün sunuyor. Detaylar ve fiyat listesi haberimizde.

BİM, her hafta olduğu gibi bu hafta da 10 Mayıs Cuma günü aktüel ürünler kataloğunu müşterilerine sunuyor. İndirimli ve kampanyalı ürünlerin yer aldığı kataloğu merakla bekleyen vatandaşlar, BİM'in bu haftaki fırsat ürünlerini öğrenmek için kataloğu incelemeye başladı. 10 MAYIS BİM AKTÜEL ürünler kataloğunda hangi ürünler var? BİM'e gelecek ürünler ve BİM fiyat listesi!

BİM 10 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

10 MAYIS BİM AKTÜEL ürünler kataloğunda hangi ürünler var? BİM'e gelecek ürünler ve BİM fiyat listesi!

10 MAYIS BİM AKTÜEL ürünler kataloğunda hangi ürünler var? BİM'e gelecek ürünler ve BİM fiyat listesi!

10 MAYIS BİM AKTÜEL ürünler kataloğunda hangi ürünler var? BİM'e gelecek ürünler ve BİM fiyat listesi!

10 MAYIS BİM AKTÜEL ürünler kataloğunda hangi ürünler var? BİM'e gelecek ürünler ve BİM fiyat listesi!

10 MAYIS BİM AKTÜEL ürünler kataloğunda hangi ürünler var? BİM'e gelecek ürünler ve BİM fiyat listesi!

10 MAYIS BİM AKTÜEL ürünler kataloğunda hangi ürünler var? BİM'e gelecek ürünler ve BİM fiyat listesi!

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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