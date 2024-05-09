Trafik haftası ne zaman 2024? Sorusu, merak edilmekte ve araştırılmakta. Her yıl düzenlenen bu özel hafta, trafik kazalarının önlenmesi ve trafik kurallarına uymanın önemine vurgu yapmak için önemli bir fırsat sunar. Trafik Haftası genellikle Mayıs ayının ilk haftasında kutlanır ve çeşitli etkinliklerle dolu bir programla desteklenir. Peki, Trafik haftası ne zaman 2024? Trafik haftası hangi hafta, ayın kaçında?

TRAFİK HAFTASI NE ZAMAN 2024?

Trafik Haftası 2024, bu yıl 1-7 Mayıs tarihleri arasında kutlanıyor. Bu özel hafta, trafik kazalarına dikkat çekmek ve trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak için düzenleniyor. Trafik kurallarına uyma ve ilkyardımın önemi gibi konuları vurgulayan çeşitli etkinlikler ve kampanyalar, bu hafta boyunca gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla, toplumun trafik güvenliği konusunda bilinçlenmesine katkı sağlayacak bir dizi etkinlik 1-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.