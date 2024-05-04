İstanbul-İzmir Otoyolu'nda trafik kazasında hayatını kaybeden çiftin cenazeleri toprağa verildi

İstanbul- İzmir Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Kadir Kahraman ve Ayfer Kahraman çiftinin cenazeleri toprağa verildi.

Dün gece İstanbul- İzmir Otoyolu Bursa geçişindeki Koru Deresi mevkisinde viyadüğe çarpan otomobilde yaralanan sürücüye yardım etmek isterken başka bir otomobilin çarpması sonucu yaşamlarını yitiren Kahraman çiftinin cenazeleri İzmir'e getirildi.

AK Parti Bornova ilçe teşkilatı üyesi olduğu öğrenilen Ayfer Kahraman ve eşinin cenazeleri, Pınarbaşı Kuran Kursu Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Pınarbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Taziyeleri kabul eden çiftin oğulları Mustafa Kahraman, AA muhabirine, anne ve babasının Bursa'nın girişinde bir arabanın bariyerlere çarptığını görerek sürücüye yardım etmek için araçlarından indiklerini belirterek, "O adama yardım etmek isterken de direksiyon hakimiyetini kaybetmiş başka bir araç onlara çarpıyor. Orada vefat ediyorlar. İzmir'den Bursa'ya ablamı ziyarete giderken oluyor. Eşim ve çocuklarım da o arabadaydı. Çok üzgünüz." dedi.

AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşamını yitiren çifte Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Kaza

Mehmet Porsuk idaresindeki 34 HKV 202 plakalı otomobil, Koru Deresi viyadüğünde kontrolden çıkıp bariyerlere çarpmış, yardım için duran park halindeki iki araç ile yayalara Ercan S. idaresindeki 34 BIL 275 plakalı otomobilin çarpması sonucu Kadir Kahraman (69), Ayfer Kahraman (56) ve Murat Alak (47) hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.