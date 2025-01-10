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İstanbul'da Uyuşturucu İmalathanesine Operasyon: 1.8 Milyon Hap Ele Geçirildi

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İstanbul'da düzenlenen 'Narkokapan-6' operasyonunda 1 milyon 795 bin uyuşturucu hap ve 3 imalatçı yakalandı. Operasyonlar sonucunda toplamda 182 şüpheli gözaltına alındı.

Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) İstanbul'da uyuşturucu imalathanesine düzenlenen "Narkokapan-6" operasyonunda 1 milyon 795 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 3 uyuşturucu imalatçısı yakalandı. Ele geçirilen haplar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğün'den yapılan açıklamaya göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçunun önlenmesi ve şüpheli şahısların tespit edilerek yakalanmasına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. 7 Ocak tarihinde Küçükçekmece ve Esenyurt ilçelerinde tespit edilen adreslere yapılan operasyonlar sonucu 3 şüpheli  yakalandı. Aramalarda; 1 milyon 942 bin 700 sentetik ecza hap, 5 uyuşturucu madde üretiminde kullanılan makine, 360 gram skunk, 2  vakum makinesi, 1 hassas terazi ele geçirildi.

Çalışmalar kapsamında 'sanal devriye atan' ve sosyal medya platformları ile anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden iletişim gruplarında inceleme yapan ekipler, buralardan uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Şüphelilerin polis takibinden kurtulmak için bu platformlarda fotoğraf kullanmadan "Leyla abla" kodlamasıyla uyuşturucu istenilip satıldığını belirleyen ekipler, uyuşturucu imalathanesini bulmak için incelemelerini sürdürdü.

Ayrıca 09 Aralık 2024 – 09. Ocak 2025 tarihleri arasında yapılan operasyonlarsonucunda "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticaretini Yapmak ya da Sağlamak" suçundan toplam 182 şüpheli gözaltına alındı, 146 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"İstanbul'un her caddesinde, her köşesinde olacağız"

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, ele geçirilen uyuşturucuların sergilendiği Vatan Yerleşkesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, operasyonun sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından duyurulduğunu hatırlattı. Gerçekleşen çalışmada bir uyuşturucu imalathanesinin ele geçirildiğine değinen Yıldız, "Daha önce ifade ettiğimiz üzere gençliğimizi, geleceğimizi karartmaya çalışan zehir tacirleri ile olan mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Her sokakta her köşede İstanbul'un her caddesinde olacağız. Bu mücadelemizi kararlılıkla devam ettireceğiz." dedi.

İstanbul'da Uyuşturucu İmalathanesine Operasyon: 1.8 Milyon Hap Ele Geçirildi
Kaynak: ANKA / Güncel
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