İstanbul'da Uyuşturucu Çetelerine Yönelik Operasyonda Şehit Olan Polis Memuru Hakan Telli İçin Tören Yapıldı

Haber: EDDA SÖNMEZ- Kamera: ADEM KARAKULOĞLU

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde uyuşturucu satıcılarının açtığı ateşle şehit olan polis memuru Hakan Telli için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene şehidin ailesi, yakınları, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül ve meslektaşları katıldı.

Kağıthane'de uyuşturucu çetelerinin kaldığı bir adrese gece saat 01.00 sıralarında operasyon yapan emniyet ekiplerine, binadan uzun namlulu silahlarla ateş açılmış, menfur saldırıda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 39 yaşındaki polis memuru Hakan Telli yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştu. Aynı olayda vücuduna 4 kurşun isabet eden polis memuru Ahmet Yasin Çevik ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştı. Daha önce yapılan polisiye soruşturmalarda adları geçen ve sabıka dosyalarının kabarık olduğu öğrenilen uyuşturucu çetesine mensup zanlılar ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada saldırganlardan D.A ölü, O.A isimli saldırgan yaralı, G.D., K.T. ve A.A isimli kişiler ise sağ olarak ele geçirildi.

Şehit polis Hakan Telli için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde bu sabah tören düzenlendi. Törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı görev arkadaşları tarafından omuzlanarak katafalka konuldu, öz geçmişi okundu ve dua edildi.

Törene şehidin eşi Firdevs Telli, çocukları Rübeyda ve Zeynep Zehra Telli, yakınları, İçişleri Bakan Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül, Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tayfun Palakoğlu'nun yanısıra yargı mensupları ve askeri erkan ile Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanı Sertel Selim, AKP Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt katıldı. Öğlen saatlerinde düzenlenen törenin ardından şehit polis Hakan Telli'nin cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Tokat'a gönderildi.

Mesleğe 2007 yılında İzmir'de başlayan şehit polis Hakan Telli, şark görevi de dahil 16 yıllık meslek hayatında yurdun birçok köşesinde görev yaptı. Şehit polis Hakan Telli evli ve biri 9, diğeri 12 yaşında 2 kız çocuğu babasıydı.

"UYUŞTURUCUYLA OLAN MÜCADELEMİZ BUNDAN SONRA DA KARARLILIKLA DEVAM EDECEKTİR"

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, cenaze töreninde "İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü olarak uyuşturucuyla olan mücadelemiz bundan sonra da kararlılıkla devam edecektir. Aziz şehidimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Şehidimizin ailesine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

"HAKAN'IMIZ, DÜN GECE KAHROLASI UYUŞTURUCU TACİRLERİNE DÜZENLENEN OPERASYONDA ŞEHİT OLDU"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Şehidimizin yüreği yanan ailesine, tüm yakınlarına ve Emniyet Teşkilatı'na baş sağlığı diliyorum. Kahramanımız, şehidimiz, Hakan'ımız, dün gece kahrolası uyuşturucu tacirlerine düzenlenen operasyonda şehit oldu. Ailesi artık bu yüce millete emanet. Bizim inancımızda şehitlere ölü denmez. Kahramanımız 16 yıllık çalışkan bir polisti. Kağıthane'deki operasyonda şehit oldu. Tüm ailesi bu yüce millete emanet. Ahmet Yasin Çevik de yaralandı, o da bizim gazimiz. Polisimize mermi sıkanlar bedelini ödeyeceksiniz, nefes alamayacaksınız. Hangi ine girersiniz girin sizi çıkaracağız, adalete teslim edeceğiz. Tüm kahramanlarımızın kanı yerde kalmayacak. Milletimizin başı sağ olsun. Polisimize silah sıkan, gençlerimizi zehirleyen uyuşturucu tacirleri, hangi ine girerseniz girin sizleri bulup oralardan çıkaracağız ve adalete teslim edeceğiz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Gece saat 01.55 sıralarında Kağıthane ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde bulunan bir adrese "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçu kapsamında gelen ihbarı değerlendirmek üzere olay yerine intikal eden polis ekiplerine, ikamete giriş esnasında içeride bulunan çete mensupları tarafından uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açıldı. Binadan açılan ateş sonucu operasyonda görevli polis memuru Hakan Telli ve A.Y.Ç. adlı bir emniyet mensubu ağır şekilde yaralandı. Yaralı polisler çevredeki hastanelere kaldırılırken, bölgeye takviye kuvvet sevk edildi. Özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinden oluşan takviye ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda D.A. isimli saldırgan ölü, O.A. isimli saldırgan yaralı, G.D., K.T. ve A.A isimli şüpheliler ise ise sağ olarak ele geçirildi. Baskın yapılan evde UZİ marka hafif makineli silah ve AK-47 tipi uzun namlulu silah ele geçirildi. Öte yandan uyuşturucu sattıkları iddia edilen Anucur adlı bu çete ile hasım oldukları bilinen Gündoğmuş çetesi arasında, Kuran kursu hocası Ramazan Arslan dahil 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan çatışmalarla ilgili olarak geçtiğimiz aylarda 25 şüpheli gözaltına alınmıştı. O tarihlerde söz konusu şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise AK-47 tipi 1 Kalaşnikof, 10 tabanca, uyuşturucu ve çok sayıda mermi ele geçirilmişti. Diğer taraftan dün gece yapılan operasyonda yakalanan saldırganlar Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Faillerin polisteki sorgusu çok yönlü olarak devam ediyor.