İstanbul'da Ukraynalılardan kefenli 'savaşa hayır' eylemi

Beyoğlu'nda toplanan bir grup Ukraynalı, 'savaşa hayır' eylemi gerçekleştirdi. Üzerlerine giydikleri temsili kanlı kefenle yere yatan grup üyeleri savaşın bitmesini isterken, eyleme katılan bir Rus vatandaşı ise Ukraynalılara destek verdi.

Beyoğlu Odakule Meydanı'nda toplanan Ukraynalılardan oluşan yaklaşık 50 kişilik grup, 'savaşa hayır' eylemi gerçekleştirdi. Ukrayna bayraklarıyla 'Putin'i durdur, savaşı durdurun', 'Sadece Ukraynalı olduğum için öldürüldüm' gibi yazılı pankartlar taşıyan grup, özellikle Bucha kentinde yaşanan ölümlere dikkat çekti. Üzerlerine giydikleri temsili kanlı kıyafetle yere yatan grup üyeleri savaşın bitmesini istedi. Grup adına yapılan açıklamada, "Bucha kentinde yapılanlar, Ukrayna'da yapılanlar insanlık dışıdır. Üzerinde 'yalnızca çocuklar var' yazan sivil araçları bombalamak, vurmak soykırımdır. Soykırıma dur de' ifadelerine yer verildi.

"ONLARIN GÖZÜNE NASIL BAKACAĞIM"

Ukraynalı grubun sloganları ve konuşmaların ardından eline megafonu alan bir Rus vatandaşı ise, "Ben bir istisna değilim, benim gibi bu savaşı desteklemeyen bir çok Rus var. Ben bu savaşın durmasını istiyorum. Ben bu eylemlere gelip orada bir sürü Ukraynalı gördüğümde onların gözüne nasıl bakacağım, Putin'in yüzünden utandığım kadar daha önce hiç utanmamıştım" ifadelerini kullandı. Eyleme bazı Türk vatandaşların da destek verdiği görülürken, eylemin sona ermesinin ardından grup dağıldı.

(Onur Dursun - Furkan Duman /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel