İstanbul'da sivrisinek tedirginliği

İstanbul'da bir çok ilçede sivrisinek şikayeti arttı. Bir çok kişi ev ve araçları saran onlarca sivrisineği çekip sosyal medyada paylaştı. Avcılar, Yeşilkent Mahallesi sakinleri de yaz aylarının gelmesiyle artan sivrisinekler nedeniyle tedirginlik yaşıyor. Sivrisinek yoğunluğunu cep telefonu kamerasıyla kaydeden mahalle sakinleri görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Mahalleden geçen deredeki pislikler ve zamanında toplanmayan çöpler nedeniyle sivrisineklerin çoğaldığını iddia eden mahalle sakinleri ilaçlama araçlarının mahallelerine daha sık gelmesini istiyor.

"EVDE BEBEKLERİMİZ VAR; ÇOCUKLARIMIZI DIŞARI ÇIKARAMIYORUZ"

"BU SENE SADECE BİR DEFA İLAÇLAMA GÖRDÜM"

"DİKKATLİ OLMAKTA FAYDA VAR"

"ÖZELLİKLE SON DÖNEMDEKİ SİVRİSİNEKLERİN CİNSLERİ FARKLI"

"182 EKİP, 611 PERSONELLE MÜCADELE EDİLİYOR"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sağlık Daire Başkanı Dr. Önder Yüksel Eryiğit konuyla ilgili yaptığı yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, İBB Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü Vektörlerle Mücadele Birimi'nin yılın 12 ayı hizmetlerine devam ettiğini, sivrisinek, karasinek, kene, pire, kemirgen ve hamamböceği ile mücadelede 182 ekip 611 personelin görev aldığını belirtti. Açıklamada, 2023 yılının ilk 5 aylık döneminde 107 bin 603 adreste, 209 bin 291 üreme kaynağının periyodik olarak ilaçlandığına değinilirken, 153 Çözüm Merkezi'ne gelen taleplerin 8 iş günü içerisinde yapılması tanımlansa da, vektörlerle mücadele birimi olarak daha kısa sürede çözüme kavuşturulduğu ifade edildi. Açıklamada son olarak, amfibik araçlarla Avrupa ve Anadolu yakalarında bulunan dere, göl, sazlık alanlarda sivrisinekle mücadele çalışmaları devam ederken, 2023 yılında ilk kez drone kullanılarak ilaçlama yapıldığına da yer verildi.