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İstanbul'da 'Huzur İstanbul' Denetimi Yapıldı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde 'Huzur İstanbul' denetimi yapıldı. Fatih'te yapılan denetimde araçlar tek tek aranırken sürücü ve yolculara Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı. Bazı araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde 'Huzur İstanbul' denetimi yapıldı. Fatih'te yapılan denetimde araçlar tek tek aranırken sürücü ve yolculara Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı. Bazı araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde 'Huzur İstanbul' denetimi yapıldı. Denetime; Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katıldı. Fatih'te Millet Caddesi üzerinde yapılan denetim sırasında durdurulan araçlar tek tek aranırken, sürücülerin ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı. Denetim sırasında durdurulan kapalı kasa minibüsün muayenesi olmadığı ve daha önce trafikten men edildiği için otoparka çekildi. Sürücüsüne ise 6 bin 939 lira ceza yazıldı. Denetim sırasında yaya yolundan giden bir motosikleti durduran ekipler, kask takmadıkları ve yaya yolundan gittikleri için toplam 2 bin 196 lira ceza yazdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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