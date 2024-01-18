İstanbul'da Helikopter Destekli Huzur Uygulaması Gerçekleştirildi

İstanbul'da polis ekipleri, kent genelinde helikopter destekli "huzur uygulaması" gerçekleştirdi.

Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede yapılan denetimlere, ilçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerine bağlı ekipler katıldı.

Beyoğlu, Taksim ve Fatih Millet Caddesi'ndeki denetim noktalarında durdurulan araçlar, polis ekiplerince arandı, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Helikopter destekli uygulamaya narkotik dedektör köpeği de katıldı.