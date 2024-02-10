İstanbul'da Faktoring Şebekesine Operasyon: 44 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da 188 adet çeke komisyon karşılığında ödeme yapılmasını sağlayarak bir faktoring firmasını 11 milyon 870 bin 876 lira zarara uğrattıkları ileri sürülen şebekeye 24 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Baskınlarda 44 şüpheli yakalandı. 25 şebeke üyesi tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şüpheliler adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "Suç İşlemek Amacı ile Örgüt Kurma, Yönetmek veya Üye Olmak, Nitelikli Dolandırıcılık" suçları kapsamında; bir faktoring firmasının çalışanlarının, bir başka firmanın sahibi ve üçüncü kişiler ile birlikte hareket ederek müşteri standartlarına uygun olmayan ve karşılıksız olan toplamda 188 adet çeke komisyon karşılığında faktoring firması tarafından ödeme yaptırdıklarını belirledi. Şüpheli firmaların bu olaylardan sonra üçüncü kişilere devredildiği ve çalışanların birbirine yakın tarihlerde mağdur edilen şirketten istifa ettikleri saptandı.

25 ŞEBEKE ÜYESİ TUTUKLANDI

2020-2021 yılları arasında mağdur ve şikayetçi firmayı 11 milyon 870 bin 876 lira zarara uğratmakla suçlanan şüphelilere yönelik İstanbul merkezli olmak üzere 24 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 44 şüpheli "Suç İşlemek Amacı ile Örgüt Kurmak, Yönetmek veya Üye Olmak ve Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarından yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda iki ruhsatsız tabanca, 99 mermi, 63 çek ve iki boş çek defteri ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden 25'i, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.