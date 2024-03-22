İstanbul'da Çek Dolandırıcılığı Operasyonu: 46 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul merkezli 11 ilde, kargo üzerinden gönderilen çeklerin çalınarak dolandırıcılık yapılmasına ilişkin düzenlenen "Mahzen-14" operasyonunda yakalanan 46 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, elebaşılığını Onurcan Bildik'in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiği operasyon kapsamında gözaltına alınan 50 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 4'ü emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı, 46'sı ise Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.

Operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul merkezli Ankara, Gaziantep, İzmir, Hatay, Aksaray, Batman, Balıkesir, Çanakkale, Mersin ve Tekirdağ'da düzenlenen "Mahzen-14" operasyonlarında, elebaşı dahil 50 şüphelinin gözaltına alınmasıyla bir organize suç örgütünün çökertildiğini belirtmişti.

Yerlikaya, çalınan çeklerin şüpheli şahıslarca kurulan paravan şirketler üzerinden birçok kez ciranta edilerek ticari faaliyet yapıldığı izlenimi verildiği, avukatlar aracılığıyla mağdur şirketlere icra takibi başlatıldığı ve mağdur şirketlerin icra yoluyla banka hesaplarına bloke konulup, çekin bedelini ödemeye zorlanarak yaklaşık 78 milyon lira haksız kazanç elde edildiğinin tespit edildiğini kaydetmişti.