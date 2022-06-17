İstanbul'da 345 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi: 4 Gözaltı - Haberler

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İstanbul'da 345 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi: 4 Gözaltı

ANKA - Güncel
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İstanbul'un Pendik ilçesinde, kaçak tütünden kaçak sigara imalatı yapılan bir işyerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 345 kilogram kaçak tütün ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'un Pendik ilçesinde, kaçak tütünden kaçak sigara imalatı yapılan bir işyerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 345 kilogram kaçak tütün ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde kaçak tütünden kaçak sigara imalatı yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda, H.K., Ş.C.K., M.K. ve İ.Ç. isimli 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Söz konusu adreste yapılan aramalarda, 345 kilo 150 gram kaçak tütün, 447 bin 400 boş sigara kağıdı, 2 bin 970 sarılı kaçak sigara, 4 tütün sarma makinesi ve 2 tüfek, 8 dolu kapsül ele geçirildi.

Gözaltına alınan dört kişi hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

ANKA / Güncel

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