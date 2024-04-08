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İstanbul Avcılar'da Yabancı Uyruklu Kişi Takip Sonucu Silahlı Saldırıya Uğradı

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İstanbul Avcılar'da, taksiyle seyahat eden yabancı uyruklu, kendisini araçla takip eden şüphelinin silahla ateş açması sonucu yaralandı.

Ambarlı Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde, Omar Ş'nin bulunduğu taksinin önü araçla kesildi. Araçtaki bir kişi, camdan sarkıp taksiye doğru silahla ateş etti.

Araçtan inen saldırgan ateş etmeye devam ederken taksi şoförü geriye manevra yapıp olay yerinden kaçmaya çalıştı.

Bu sırada silahlı saldırgan, Omar Ş'ye bir kez silahla ateş etti.

Saldırgan kaçarken diğer şüpheliler geldikleri araçla olay yerinden uzaklaştı.

Yaralanan Omar Ş. hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, saldırgan ile araçtaki diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay çevredeki bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Avcılar Olay Güvenlik Suç Güncel Haberler

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