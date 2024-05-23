İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, Başarısızlıkların Soruşturulması İçin Komisyon Kurulmasını İstedi

İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz, 7 Ekim'e yol açan "başarısızlıklarla" ilgili bir soruşturma komisyonunun "mümkün olan en kısa sürede" kurulması çağrısında bulundu.

Gantz, sosyal medya platformu X üzerinden konuya dair bir video paylaştı.

7 Ekim'e neden olan "başarısızlıklar" konusunda sorumluluk alınması gerektiğini belirten Gantz, "mümkün olan en kısa sürede bir devlet soruşturma komisyonu kurulmasının bunu yapmanın tek yolu olduğuna" vurgu yaptı.

Gantz, soruşturma komitesinin kurulmasına ilişkin bir karar teklifini yakında kabineye sunmayı planladığını aktardı.

Gantz'ın açıklamaları, Hamas üyelerinin 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'nin bitişiğindeki Nahal Oz Yahudi yerleşim birimindeki bir askeri üsten İsrailli kadın askerleri esir aldığını gösterdiği iddia edilen bir videonun yayınlanmasının ardından İsrail'in birçok şehrinde gösteriler başlaması üzerine geldi.

19 Mayıs'ta düzenlediği basın toplantısında Netanyahu'ya seslenen Gantz, İsrailli esirlerin geri getirilmesi, Gazze'deki Hamas yönetiminin devrilerek askerden arındırılması, Gazze'de ortak bir ABD, Avrupa, Arap ve Filistin yönetiminin kurulması, tahliye edilen kuzeydeki İsraillilerin evlerine geri getirilmesi ve Suudi Arabistan ile normalleşmenin desteklenmesi taleplerinde bulunmuştu.

Benny Gantz, Gazze'nin İsrail saldırıları sonrasındaki idaresine ilişkin bir planın 8 Haziran'a kadar onaylanmaması halinde liderliğini yaptığı Ulusal Birlik Partisinin hükümetten çekileceğini söylemişti.