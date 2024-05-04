İsrail Muhalefeti, Netanyahu'yu Hamas'la Müzakereleri Engellemekle Suçladı

İsrail muhalefeti, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu Hamas'la müzakerelerin sürdürüldüğü esir takası anlaşmasını engellemeye çalışmakla suçladı.

İsrail televizyon kanalları ve gazetelerinin bugünkü haberlerine göre, adı açıklanmayan bir İsrailli siyasi kaynak, "Tel Aviv'in Hamas'la herhangi bir anlaşma çerçevesinde savaşı bitirmeyi kabul etmeyeceğini" söylemişti.

Kaynak, Filistinli grupların elindeki İsrailli esirlerin serbest bırakılması için ateşkes olsa da olmasa da ordunu Refah'a gireceğini dile getirmişti.

İsrail Parlamentosundaki bazı muhalefet temsilcileri, X platformunda yaptıkları açıklamada, söz konusu açıklamanın Netanyahu'nun ofisinden kritik bir zamanda ve ender görülen bir şekilde genellikle herhangi bir resmi açıklama veya beyanda bulunulmayan cumartesi tatili sırasında yapıldığını belirterek, bunu, "arabulucuların Hamas'ın olumlu olması beklenen yanıtını almadan önce müzakereleri engelleme girişimi" olarak değerlendirdi.

Yair Lapid liderliğindeki Yesh Atid (Gelecek Var) Partisi milletvekillerinden Karen Al-Harar, X platformundan yaptığı açıklamasında, "Netanyahu, cumartesi günü brifing vermek de dahil olmak üzere anlaşmayı engellemek için her şeyi yapıyor." ifadesini kullandı.

Harar, "Netanyahu'nun asıl düşüncesi, (aşırılık yanlısı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar) Ben-Gvir ve (Maliye Bakanı Bezalel) Smotrich'i kızdırmamak ve seçmen tabanını tatmin etmektir ve Netanyahu'da biraz olsun işleri düzeltmeye ve esirleri ülkeye geri getirmek için elinden gelen her şeyi yapmaya zorlayacak zerre kadar liderlik (vasfı) yok. Netanyahu ahlaktan yoksun ve değiştirilmesi gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek Var bloğunun başkanı Meirav Ben-Ari de açıklamasında, bugün başbakanlık tarafından yayınlanan brifingleri, Hamas'ın vermesi beklenen yanıttan kısa bir süre önce okuduğunu dile getirdi.

(Netanyahu'yu kastederek) Bu ülkeyi hangi korkunç adamın yönettiğini sormadan duramadığını, böyle bir insanın asla olmadığını ve olmayacağını ifade eden Ben-Ari, Netanyahu'ya seslenerek, "Onları (esirleri) evlerine geri getir ve sonra savaşa devam et. Refah hiçbir yere gitmiyor, (ama) kaçırılanlar (esirler) her gün tehlikede." ifadesini kullandı.

İşçi Partisi milletvekillerinden Efrat Reiten de tüm tarafların mutabakata vardığı, esirlerin sağ olarak kurtarılmasının mümkün olduğu bu kadar kritik bir dönemde, anlaşmalı ya da anlaşmasız, her koşulda Refah'a girileceği yönünde bir deklarasyon yayınlamanın, anlaşmayı engellemek ve belirlenen savaş hedeflerinden biri olan kaçırılan insanların geri getirilmesinden vazgeçmek anlamına geldiğini belirtti.

Milletvekili Reiten, "Sen her zaman ayıplanacaksın ey Netanyahu." ifadesini kullandı.

Gelecek Var Partisi milletvekillerinden Vladimir Beljak da Ben-Gvir ve Smotrich'in tehditlerine atıfta bulunarak, Netanyahu'nun, esir takası anlaşmasını engellemeye çalıştığını çünkü anlaşmanın iktidar koalisyonunun dağılmasına yol açabileceğini dile getirdi.

Beljak, "Kara Cumartesi günü (7 Ekim 2023) İsrail vatandaşlarını terk eden adam, 7 buçuk aydır onları defalarca terk ediyor. İsrail devletinin başında vicdanı ve kırmızı çizgileri olmayan, berbat, yozlaşmış bir politikacı var." değerlendirmesinde bulundu.

İsraillileri bu gece gösteri yapmaya çağıran Beljak, yalnızca kitlesel halk baskısının, esirleri ve ülkenin geleceğini kurtaracağını aktardı.