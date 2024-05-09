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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısı sonucu 1,7 milyon Filistinli açlıkla karşı karşıya

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İsrail ordusunun, Gazze'nin güneyindeki Refah'a başlattığı kara saldırısı ve yardım girişlerini engellemesi neticesinde güneydeki kentlerde yaşayan 1,7 milyon Filistinliyi açlığın beklediği belirtildi.

İsrail ordusunun, Gazze'nin güneyindeki Refah'a başlattığı kara saldırısı ve yardım girişlerini engellemesi neticesinde güneydeki kentlerde yaşayan 1,7 milyon Filistinliyi açlığın beklediği belirtildi.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Refah'ın doğusuna yönelik saldırı nedeniyle "derin bir insani felaketin" oluşmaya başladığı uyarısı yapıldı.

Söz konusu felaketin oluşmasında, Refah ve Kerm Ebu Salim sınır kapılarının işgal edilmesi, tıbbi ve gıda yardım tırlarının girişinin engellenmesi ve binlerce hasta ve yaralının tedavi için Gazze dışına çıkışının engellenmesinin payının olduğu ifade edildi.

İsrail'in son 2 günde gıda ve tıbbi malzeme taşıyan 400 tırın girişine ve aralarında kanser hastalarının da olduğu 159 hasta ve yaralının çıkışına engel olduğu kaydedildi.

Tüm Gazze halkının savaş nedeniyle insani yardımlarla yaşadığına dikkat çekilen açıklamada, yardım girişlerinin engellenmesinin, güneydeki kentlerde yaşayan 1,7 milyon Filistinliyi etkileyecek bir açlığın baş göstereceği anlamına geldiği vurgulandı.

Bu kişilerin, günlük bir öğün bile yiyecek bulamayacağı hatta gıda ve suyun girmemesi durumunda ilerleyen günlerde açlığın her şeyi yiyip bitireceği uyarısında bulunuldu.

İsrail'in Gazze'nin tüm kentlerine ve Refah'a yönelik saldırılarının kınandığı açıklamada, dünya ülkelerine bu iğrenç insanlık dışı suçu kınama çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Gazze'deki derin insani krizden ve bunun doğuracağı felaket sonuçlardan İsrail, ABD ve uluslararası toplum sorumlu tutuldu.

Açıklamada ayrıca, özgür dünya ülkelerinden, Refah'a yönelik saldırısını durdurması, sınır kapılarını derhal açması ve soykırımı durdurması için Tel Aviv yönetimine baskı yapması ve İsrail'in işlediği insanlık dışı suçlarla ilgili bağımsız uluslararası bir soruşturma açılması istendi.

Kaynak: AA / Güncel

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