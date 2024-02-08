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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 12 Filistinli hayatını kaybetti

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İsrail'in Salı gecesinden bu yana Refah kentinde düzenlediği bombardımanlar sonucu en az 12 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Hamas'ın kontrolündeki Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 27.708'e yükseldi.

GAZZE, 8 Şubat (Xinhua) -- Filistin'in resmi haber ajansı WAFA, İsrail'in Salı gecesinden bu yana Refah kentinde düzenlediği bombardımanlar sonucu en az 12 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, birçok kişinin yaralandığını ve bazı kişilerden haber alınamadığını bildirdi.

Hamas'ın kontrolündeki Sağlık Bakanlığı'nın Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 27.708'e yükseldi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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