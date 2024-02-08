İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 12 Filistinli hayatını kaybetti

GAZZE, 8 Şubat (Xinhua) -- Filistin'in resmi haber ajansı WAFA, İsrail'in Salı gecesinden bu yana Refah kentinde düzenlediği bombardımanlar sonucu en az 12 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, birçok kişinin yaralandığını ve bazı kişilerden haber alınamadığını bildirdi.

Hamas'ın kontrolündeki Sağlık Bakanlığı'nın Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 27.708'e yükseldi.