Halal All Day / Haram All Night akımı nedir, (TİKTOK) Halal All Day ne demek?

TİKTOK'ta viral olan Halal All Day akımı son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, Halal All Day / Haram All Night akımı nedir, ne anlama geliyor?

HALAL ALL DAY / HARAM ALL NİGHT AKIMI NEDİR?

Halal All Day / Haram All Night akımı sosyal medyada tepki çeken akımlardan biri haline geldi. İki aşamalı paylaşımdan oluşan bu akımda önce İslam'a uygun paylaşım yer alıyor. 2. kısım Haram All Night bölümünde ise İslam'a uygun olmayan paylaşım yer alıyor.

Kullanıcılar bu akımı eleştirerek yeni neslin İslam'ı yanlış anlamaması için bu paylaşımların olmaması gerektiği yönünde yorumlar yapıyor.

Anlamı:

Halal All Day: Bütün Gün Helal

Haram All Night : Bütün Gece Haram