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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 100'den fazla Filistinli öldü

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Hamas'ın kontrolündeki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kenti ve çevresine yönelik başlattığı hava saldırılarında 100'den fazla Filistinlinin öldüğünü ve 160 kişinin de yaralandığını açıkladı.

GAZZE, 13 Şubat (Xinhua) -- Hamas'ın kontrolündeki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Pazartesi günü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kenti ve çevresine yönelik başlattığı son büyük hava saldırılarında 100'den fazla Filistinlinin öldüğünü ve 160 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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